近視｜矯正兒童近視3種方法 眼鏡度數一定要準

香港有近視人數的人數為全球最高，兒童的近視率亦一樣，加上近年疫情下，學童需要長時間使用電子產品，令近視問題更嚴重。除了佩戴眼鏡外，坊間亦有不少協助矯正近視的方法。

兒童的近視度數會隨著年齡加深，直到20歲左右才會慢慢穩定。發現子女有近視時，家長就應盡早為子女佩戴合適的眼鏡，如果延遲，及不正視問題，有視覺受損及失明的風險。