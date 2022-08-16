近視｜矯正兒童近視3種方法 眼鏡度數一定要準

香港有近視人數的人數為全球最高，兒童的近視率亦一樣，加上近年疫情下，學童需要長時間使用電子產品，令近視問題更嚴重。除了佩戴眼鏡外，坊間亦有不少協助矯正近視的方法。
兒童的近視度數會隨著年齡加深，直到20歲左右才會慢慢穩定。發現子女有近視時，家長就應盡早為子女佩戴合適的眼鏡，如果延遲，及不正視問題，有視覺受損及失明的風險。
眼鏡度數要準確
兒童的眼鏡度數一定要準確，如果選擇不佩戴，又或者刻意將眼鏡度數減淺，都可能會令兒童視力模糊，導致近視加深。
散瞳劑
散瞳劑分為長效及短效，短效散瞳劑通常用作眼睛檢查，而長效散瞳劑可維持長時間的散瞳效果，故多被用作控制近視，但會帶來暫時性的副作用包括畏光及近看時變得模糊等。醫生處方時會根據個人的體質及生活習慣而決定藥物濃度，一般會建議在室外佩戴太陽眼鏡及帽子，同時要調整閱讀距離。
OK鏡
另一種矯正近視的方法是佩戴俗稱OK鏡的角膜塑形片，為一種特製的硬性隱形眼鏡，透過壓力改變角膜弧度，從而減慢近視及散光加深速度。OK鏡需要長期及定時於晚上佩戴，令角膜中央部分變得平坦，光線重新聚焦到視網膜上，日間就可以看到清晰的影像。不過OK鏡並不能根治近視，只要暫停佩戴，就會回復近視。