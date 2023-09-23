近視、遠視、老花、散光一次過全矯正　眼科醫師詳解全焦段人工水晶體

60多歲的王女士有遠視、老花與散光，隨著老花惡化，眼鏡也越換越厚，才有辦法看到手機。但是戴上高度數老花眼鏡又會讓她感到頭暈，相當困擾。高雄諾貝爾眼科院長鄭宇庭醫師指出，患者的白內障也到了該處理的狀況，便替她作了詳細檢查，確認角膜、視網膜、視神經的健康狀況。

經討論，患者選擇全焦段散光矯正人工水晶體，同時矯正遠視、散光、老花眼。鄭宇庭醫師說，術後她能看到遠方的山景，也能看到近距離的手機，感覺像是重獲新生，非常開心！

年過五十歲白內障比例越來越高

白內障初期，患者會覺得影像的對比度變差，看東西不如往常銳利。鄭宇庭醫師說，隨著白內障惡化，患者的視力漸漸受到影響，看東西變得模糊，無法對焦，色彩的鮮豔度也會下降。

白內障的成因主要是眼睛的水晶體老化，而變硬、變混濁，五十歲以上民眾，白內障的比例就會越來越高。

「但是白內障有年輕化的趨勢，並不是只會出現在中老年人喔！」鄭宇庭醫師說：「有許多因素會讓白內障提早發生，例如高度近視、糖尿病、眼睛外傷、長期使用類固醇、紫外線曝曬等。曾經遇過一名高中生，來就診時已經有明顯白內障的狀況。」