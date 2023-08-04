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2023-08-04 15:30:27

近視｜PRK、Smile、Lasik同ICL點揀好？一文睇清激光矯視手術時間、恢復期及優缺點

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近視｜PRK、Smile、Lasik同ICL點揀好？一文睇清激光矯視手術時間、恢復期及優缺點

坊間的矯視方法有很多種，哪一種才最適合自己？

矯視雖然有風險，但確實為各位近視人士減少很多煩惱！不過坊間的矯視方法有很多種，哪一種才最適合自己？以下為大家比較幾種激光矯視的方法！

現時坊間的激光矯視手術包括有最早期的激光矯視手術(PRK)、角膜切割激光矯視手術(LASIK)及小切口透鏡切除術(SMILE)，另外亦有一種為植入式隱形眼鏡(ICL)

近視｜PRK、Smile、Lasik同ICL點揀好？一文睇清激光矯視手術時間、恢復期及優缺點

坊間的激光矯視手術各有優缺點。

激光矯視手術(PRK)

PRK為第一代矯視手術，早於1987年已開始施行，並於1995年獲FDA審批

手術方式：取走最表面一層的角膜，用激光打磨角膜，以改變角膜孤度

手術時間：雙眼需時約15 分鐘

恢復時間：一至兩周

適合對象：近視 800 度以下、散光 500 度以下

優點

  • 沒有角膜瓣
  • 術後角膜不會變得太薄
  • 較穩定

缺點

  • 傷口較大
  • 痛楚較明顯
  • 復元時間較長
近視｜PRK、Smile、Lasik同ICL點揀好？一文睇清激光矯視手術時間、恢復期及優缺點

矯視雖有風險，但為近視人士減少很多煩惱。

角膜切割激光矯視手術(LASIK)

LASIK為第二代矯視手術，於1991年起施行，至1996年獲FDA審批

手術方式：角膜上切割一片薄瓣，打開角膜瓣，以準分子激光打磨角膜中層組織，準分子激光打磨角膜中層組織，最後合上角膜瓣。

手術時間：每隻眼約10分鐘

恢復時間：約一至兩日

適合對象：近視 150-1,200

優點

  • 安全性高
  • 後遺症小
  • 穩定性高

缺點

  • 需要36個月的穩定期
  • 有角膜瓣移位風險
  • 易有乾眼症或眩光現象

 

近視｜PRK、Smile、Lasik同ICL點揀好？一文睇清激光矯視手術時間、恢復期及優缺點

進行矯視手術前要先進行相關眼部檢查。

小切口透鏡切除術/微笑矯視(SMILE)

SMILE2008年開始施行，至2016年獲FDA審批

手術方式：以激光直接切割角膜的中層部分，同時切開24毫米的小切口，將已切割的角膜從切口中取出，令角膜弧度改變以達至矯視效果

手術時間：每隻眼約56分鐘

恢復時間：約一至兩日

適合對象：近視1,000度以下、散光500度以下

優點

  • 傷口細
  • 恢復期短

缺點

  • 需要13個月的穩定期
  • 可能出現「欠矯」或「過矯」
  • 畏光
  • 眼乾

ICL可矯正高度屈光不正，即近視及遠視。

植入式隱形眼鏡(ICL)

ICL可矯正高度屈光不正，即近視及遠視，是唯一一種可逆轉的矯視方法。

手術方式：在微細角膜切口，在虹膜和晶體之間放入ICL植入式隱形眼鏡。

手術時間：一隻眼需時約1525分鐘，雙眼手術會分開始兩日進行，一般相隔兩個星期。

恢復時間：約一至兩日

適合對象：1,800度以下近視、1,000度以下的遠視

優點

  • 可逆轉 
  • 復原快
  • 適合角膜很薄或不規則、眼睛乾澀或嚴重近視患者
  • 不需移除角膜組織

缺點

  • 需分開兩日進行手術
  • 價錢最貴
  • 可能會提早出現白內
  • 手術較為侵入性
  • 較傷害角膜皮細胞
  • 眼壓升高

常見問題

1. 坊間的激光矯視手術有哪些？

現時坊間的激光矯視手術包括有最早期的激光矯視手術(PRK)、角膜切割激光矯視手術(LASIK)及小切口透鏡切除術(SMILE)，另外...詳情請按此

2. 植入式隱形眼鏡(ICL)有甚麼特別？

ICL可矯正高度屈光不正，即近視及遠視，是唯一一種...詳情請按此

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