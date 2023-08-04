近視｜PRK、Smile、Lasik同ICL點揀好？一文睇清激光矯視手術時間、恢復期及優缺點

矯視雖然有風險，但確實為各位近視人士減少很多煩惱！不過坊間的矯視方法有很多種，哪一種才最適合自己？以下為大家比較幾種激光矯視的方法！
現時坊間的激光矯視手術包括有最早期的激光矯視手術(PRK)、角膜切割激光矯視手術(LASIK)及小切口透鏡切除術(SMILE)，另外亦有一種為植入式隱形眼鏡(ICL)。
激光矯視手術(PRK)
PRK為第一代矯視手術，早於1987年已開始施行，並於1995年獲FDA審批。
手術方式：取走最表面一層的角膜，用激光打磨角膜，以改變角膜孤度
手術時間：雙眼需時約15 分鐘
恢復時間：一至兩周
適合對象：近視 800 度以下、散光 500 度以下
優點
- 沒有角膜瓣
- 術後角膜不會變得太薄
- 較穩定
缺點
- 傷口較大
- 痛楚較明顯
- 復元時間較長
角膜切割激光矯視手術(LASIK)
LASIK為第二代矯視手術，於1991年起施行，至1996年獲FDA審批。
手術方式：角膜上切割一片薄瓣，打開角膜瓣，以準分子激光打磨角膜中層組織，準分子激光打磨角膜中層組織，最後合上角膜瓣。
手術時間：每隻眼約10分鐘
恢復時間：約一至兩日
適合對象：近視 150-1,200 度
優點
- 安全性高
- 後遺症小
- 穩定性高
缺點
- 需要3至6個月的穩定期
- 有角膜瓣移位風險
- 易有乾眼症或眩光現象
小切口透鏡切除術/微笑矯視(SMILE)
SMILE於2008年開始施行，至2016年獲FDA審批。
手術方式：以激光直接切割角膜的中層部分，同時切開2至4毫米的小切口，將已切割的角膜從切口中取出，令角膜弧度改變以達至矯視效果。
手術時間：每隻眼約5至6分鐘
恢復時間：約一至兩日
適合對象：近視1,000度以下、散光500度以下
優點
- 傷口細
- 恢復期短
缺點
- 需要1至3個月的穩定期
- 可能出現「欠矯」或「過矯」
- 畏光
- 眼乾
植入式隱形眼鏡(ICL)
ICL可矯正高度屈光不正，即近視及遠視，是唯一一種可逆轉的矯視方法。
手術方式：在微細角膜切口，在虹膜和晶體之間放入ICL植入式隱形眼鏡。
手術時間：一隻眼需時約15至25分鐘，雙眼手術會分開始兩日進行，一般相隔兩個星期。
恢復時間：約一至兩日
適合對象：1,800度以下近視、1,000度以下的遠視
優點
- 可逆轉
- 復原快
- 適合角膜很薄或不規則、眼睛乾澀或嚴重近視患者
- 不需移除角膜組織
缺點
- 需分開兩日進行手術
- 價錢最貴
- 可能會提早出現白內障
- 手術較為侵入性
- 較傷害角膜皮細胞
- 眼壓升高