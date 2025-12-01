迫自己早起身恐致肥降免疫力 醫生揭4大黃金睡眠節奏

早起不是自律，甚至會傷身？有醫生指出，很多人也以為早起就一定健康自律，但其實如果是晚上更有活力的夜型人，太早起床可能會導致自律，甚至降低免疫力。醫生指出，有４大黃金睡眠節奏，令人調整好作息，比鬧鐘更能喚醒自己。

夜型人迫自己早起身可致肥降免疫力

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人每天試圖以鬧鐘硬喚醒自己。事實上，這不是自律，而是在與生物鐘作戰。哈佛醫學院的研究表明，穩定的睡眠規律比早起更重要。黃醫生指，「早睡早起身體好」這句話有其道理，但前提是你的身體願意配合。每個人的生物節律不同，分為三種類型：

晨型人(Lark)：天未亮就能精神充沛；

夜型人(Owl)：愈夜愈聰明，大腦在凌晨還很清醒；

中間型人(Hummingbird)：介於兩者之間。

黃醫生指，強迫夜型人早起便好像長期處於「時差模式」，造成疲憊、焦慮，並可能導致新陳代謝紊亂。研究發現，若長時間違反生理節奏，會導致皮質醇分泌異常及免疫功能下降，甚至增加肥胖與情緒障礙風險。因為生物鐘失調會降低葡萄糖耐受性，並減弱胰島素敏感性。

每天在固定時間睡、固定時間起，比早起更能提升健康與認知能力。一項針對61名大學生的研究持續了30天，發現那些睡眠時間不規律的學生，即使睡滿8小時，仍然感到疲倦，焦慮、代謝失衡，且學業成績更差。而睡眠時間規律者的記憶與注意力卻提升20%，讓身體進入修復狀態。所以，有固定時間入睡時間比早起，更能讓人變聰明。