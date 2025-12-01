迫自己早起身恐致肥降免疫力 醫生揭4大黃金睡眠節奏

早起不是自律，甚至會傷身？有醫生指出，很多人也以為早起就一定健康自律，但其實如果是晚上更有活力的夜型人，太早起床可能會導致自律，甚至降低免疫力。醫生指出，有４大黃金睡眠節奏，令人調整好作息，比鬧鐘更能喚醒自己。
夜型人迫自己早起身可致肥降免疫力
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人每天試圖以鬧鐘硬喚醒自己。事實上，這不是自律，而是在與生物鐘作戰。哈佛醫學院的研究表明，穩定的睡眠規律比早起更重要。黃醫生指，「早睡早起身體好」這句話有其道理，但前提是你的身體願意配合。每個人的生物節律不同，分為三種類型：
- 晨型人(Lark)：天未亮就能精神充沛；
- 夜型人(Owl)：愈夜愈聰明，大腦在凌晨還很清醒；
- 中間型人(Hummingbird)：介於兩者之間。
黃醫生指，強迫夜型人早起便好像長期處於「時差模式」，造成疲憊、焦慮，並可能導致新陳代謝紊亂。研究發現，若長時間違反生理節奏，會導致皮質醇分泌異常及免疫功能下降，甚至增加肥胖與情緒障礙風險。因為生物鐘失調會降低葡萄糖耐受性，並減弱胰島素敏感性。
每天在固定時間睡、固定時間起，比早起更能提升健康與認知能力。一項針對61名大學生的研究持續了30天，發現那些睡眠時間不規律的學生，即使睡滿8小時，仍然感到疲倦，焦慮、代謝失衡，且學業成績更差。而睡眠時間規律者的記憶與注意力卻提升20%，讓身體進入修復狀態。所以，有固定時間入睡時間比早起，更能讓人變聰明。
睡眠以90分鐘一個循環
此外，人類的睡眠是以90分鐘為一個循環，包括深睡眠(Non-REM)和快速眼動期(REM)，而理想的醒來時刻是4.5小時、6小時或7.5小時，這些時間點一般在淺睡期結束，這個時間起床會感覺神清氣爽。如果在深睡期被鬧鐘拉起，會導致「睡眠慣性」，使人昏沉、頭痛和易怒。研究發現，當身體進入睡眠慣性，大腦前額葉與頂葉的活性恢復最慢，所以導致起床後出現不適感。
4大黃金睡眠節奏
黃醫生建議，可以透過以下4大黃金睡眠節奏，有助改善睡眠：
- 遵循自然節奏：在假期不設鬧鐘，觀察自然醒的時刻，這是你身體的自然時鐘；
- 建立固定的睡眠時間：每天嘗試在相同的時間上下床，保持不超過30分鐘的變動；
- 創建睡前儀式：如關掉手機、調暗燈光、聽輕柔的音樂等，幫助你的大腦準備休息；
- 醒後的黃金一小時：早晨曬10分鐘的陽光、喝一杯溫開水、做5分鐘的伸展運動、寫下今天的3件小目標，這能大幅提升你的一天品質。
這一小時的安排比早起兩小時更能影響你的一天狀態。
黃醫生指，真正的自由在於了解自己的生理時鐘。自律不是違反自己的本能，而是調頻與身體合作。當你開始「睡得對」，白天的專注、情緒穩定與創意靈感都會隨之而來。