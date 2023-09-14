迷上公主有原因 研究：喜愛卡通公主令兒童更有自信

迪士尼卡通中的公主角色，經常都成為小女孩的偶像，平日打扮也要「公主」上身。家長或會疑慮女兒若過於沉迷做一名公主，會否影響她們的成長呢？有研究就指女孩子喜歡這些公主角色，可以帶來保護作用，增強她們對自己的信心。

喜歡中等身形公主自信較高

該項刊載在《Psychology of Popular Media》的研究，由美國加州大學一名博士研究生與楊百翰大學的同儕合作進行。他們首先將迪士尼的公主角色按體形分為三組，例如《海洋奇緣》的Moana公主屬於中等身形，而《阿拉丁》的Jasmine公主則屬於瘦削身形。然後研究人員再找來340名兒童及照顧者，並從照顧者方面了解兒童在研究開始及一年後身體自信及性別遊戲等方面的變化。

結果顯示，不論公主的身形是中等還是瘦削，對於孩子對自己身體的感受及遊戲方式有很大影響，喜歡如Moana般中等身形公主的兒童，對身體的自信明顯較高，他們也更願意探索典型的男性和女性遊戲。