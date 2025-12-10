追星種花可改善認知功能 「認老」易變老！ 醫生教4招大腦逆齡法

年紀大就一定「機器壞」？有醫生引用研究指出，高齡人士的心態對身體老化的速度有著重大影響，衰老會因自己的想法而加快。醫生指出，有4種方法，有助大腦逆齡，當中包括有追星、種花等也可以改變認知功能。

心態影響老化速度

減重醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，哈佛大學心理學教授Ellen J. Langer進行了一項實驗名為「逆時鐘研究」，在這個實驗中，一群70多歲的長者被送進一個完全布置成20年前的環境，播放著20年前音樂、讓他們看20年前的報紙，以及聊當時的話題。結果5天後，研究顯示，這些長者的手部靈活度和身體姿態都有明顯改善，甚至連視力和聽力也顯著變好。

蕭醫生解釋指，原因是這些長者心底相信自己回到了50歲。這種心態的轉變對於他們的生理反應產生了深刻影響。結果顯示，心態與心智對身體老化的速度有絕對的影響力。相反，當我們不自覺地說些負面的話，比如「好累」、「我老了」時，這會促使大腦接收「關機」和「老化」的訊號，實際上讓我們感覺更累、更沒有動力。