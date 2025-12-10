追星種花可改善認知功能 「認老」易變老！ 醫生教4招大腦逆齡法

年紀大就一定「機器壞」？有醫生引用研究指出，高齡人士的心態對身體老化的速度有著重大影響，衰老會因自己的想法而加快。醫生指出，有4種方法，有助大腦逆齡，當中包括有追星、種花等也可以改變認知功能。
心態影響老化速度
減重醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，哈佛大學心理學教授Ellen J. Langer進行了一項實驗名為「逆時鐘研究」，在這個實驗中，一群70多歲的長者被送進一個完全布置成20年前的環境，播放著20年前音樂、讓他們看20年前的報紙，以及聊當時的話題。結果5天後，研究顯示，這些長者的手部靈活度和身體姿態都有明顯改善，甚至連視力和聽力也顯著變好。
蕭醫生解釋指，原因是這些長者心底相信自己回到了50歲。這種心態的轉變對於他們的生理反應產生了深刻影響。結果顯示，心態與心智對身體老化的速度有絕對的影響力。相反，當我們不自覺地說些負面的話，比如「好累」、「我老了」時，這會促使大腦接收「關機」和「老化」的訊號，實際上讓我們感覺更累、更沒有動力。
4招大腦逆齡法
蕭醫生指出，科學家提供了四個有效的方法，能幫助我們活化大腦，抵抗老化的侵襲：
1. 戒掉老化口頭禪
- 研究顯示，接觸到如「健忘」、「孤單」這類負面詞彙的受試者，走路速度竟然會變慢。
- 建議使用「不過」來轉換思維。例如，「今天超累...不過，我完成了一件重要的事！」
- 大腦會記住句子的結尾，使用這種技巧可以有效轉化思維模式，提升心情。
2. 找到生存意義：
- 生存意義是讓人每天起床的動力。
- 研究證實，擁有「Ikigai」的人，無論是照顧盆栽、追星、做志工或是幫忙帶孫子，認知功能維持得更好。
- 被需要的感覺會刺激催產素(Oxytocin) 的分泌，這是抵抗大腦衰退的重要因素。
3. 擁抱數位工具：
- 若抗拒新事物就會加速老化。研究指出，年長者如果學習使用社交媒體與家人聯繫，甚至用Google Earth虛擬旅行，都是絕佳的腦活方式。
- 僅僅是「上網搜尋資料」這個動作，就能活化大腦的決策和推理區域，讓你在面對訊息時更敏捷。
4. 大腦年輕度快速篩檢：
- 在家中試著單腳站立，測試自己的平衡能力能否輕鬆撐過30秒。
- 這能反映小腦與前庭系統的協調能力。
- 但要小心千萬不要摔倒。
研究反映出，生理年齡不應限制我們的生活。心態和信念對於身體健康影響深遠。