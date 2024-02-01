追蹤肺結節無異常 低劑量電腦斷層揪腫瘤

早期診斷、早期治療，能有效提高肺癌存活率，其中LDCT可多角度拍攝人體不同橫切面，1公分以下的病變也能測得到，比X光檢查可提早5至10年發現肺癌。

花蓮有名病患曾做低劑量電腦斷層(LDCT)，發現右上肺有顆0.7公分的毛玻璃結節，10年間兩次X光檢查均無異常，卻在使用LDCT追蹤後，發現原本肺結節已長至1.5公分，確診為第零期的肺癌，所幸經手術切除，預後狀況良好。門諾醫院家醫科醫生林軒毓說，LDCT篩檢比X光影像能找出更小病兆，有助早期發現肺癌。

早期診斷治療 提高肺癌存活

林軒毓醫生說，每8名癌症新發生人口中，就有1人罹患肺癌，不只常見還危險，而在癌症死亡患者中，每10人有將近2人因肺癌死亡，死亡率在台灣相當高，因此早期診斷、早期治療，能有效提高肺癌存活率，其中LDCT可多角度拍攝人體不同橫切面，1公分以下的病變也能測得到，比X光檢查可提早5至10年發現肺癌。

林軒毓醫生說，有名病患追蹤肺結節，10年間2次X光檢查均未發現異狀，直到選擇重用LDCT後，發現原本的0.7公分肺結節已長到1.5公分大，確診0期肺癌，經手術切除預後良好，因此透過LDCT篩檢並追蹤肺結節大小變化就相當重要。林軒毓醫生說，肺癌初期不明顯，建議若有久咳不愈、容易疲倦、日常易喘以及不明原因體重下降、沒有食慾時就應當心，其中有10%患者無症狀，尤其是女性、小於50歲及沒有吸煙者。呼籲具有肺癌風險因素的人，可選擇LDCT作篩檢。

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