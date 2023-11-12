退休不上班生活更美好？研究：約1/3退休抑鬱症 醫生分析原因籲做2規劃

工作、加班勞累不堪，每天上班不僅要跟時間賽跑，還要處理工作上的各種人際關係，下班後還不見得能好好休息。許多人渴望退休後不用上班的美好生活， 然而根據2020年《健康照護(Healthcare)》期刊研究顯示，竟有近三分之一的退休人員患有抑鬱症。
為何美好的退休生活反而造成情緒低落、抑鬱？精神科醫生陳永興分析影響老年抑鬱的因素，並提醒民眾應預先為退休做好規劃，不僅要為「生活」做計劃，「財務」也應有預先規劃與準備。
「退休」是生活壓力事件 醫生分析情緒低落原因
「退休不用上班」在許多人心中是一件相當美好的事，甚至很多人嚮往能提早退休。然而「退休」這件事其實是造成壓力的生活事件之一，會對人的心理、情緒產生影響。
陳永興醫生表示，「退休」象徵生活將有所不同，可能帶來衝擊與失落感，像是離開職場後覺得自己不再有價值、收入減少等，再加上親友或老伴逝去、身體疾病、退化等，人可能會因此情緒低落、想法負面消極、不想出門，甚至產生抑鬱情緒，或是罹患抑鬱症。
如何減少抑鬱情緒？如何做好退休規劃？
退休後該如何減少抑鬱情緒呢？根據2021年發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究顯示，更高的自我接受度與更多的抑鬱症狀呈現負相關，與更高的生活滿意度呈現正相關。因此，退休後面對變老、退化的過程中，首先應要學會接納自己。
此外，許多人在退休後有了更多時間，但反而因此不知道自己該做甚麼、無所適從，所以事先做規劃相當重要。陳永興醫生建議，不論是屆齡退休或決定提早退休的民眾，在「財務」與「生活」都應有預先的規劃與準備，並保持「好奇心」持續學習，才能減少退休帶來的失落感和影響。
陳永興醫生提到，像是參加讀書會學習新知識、從事義工服務、傳承經驗，或是出外走動品嘗美食、欣賞風景，重溫過往的友情和親情、實踐過去沒有時間做的事情等，都是相當不錯的。而且現在不論是政府或民間團體都有很多資源可幫助規劃退休藍圖、掌握樂齡生活的主控權，市民應多加利用。
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