退休不上班生活更美好？研究：約1/3退休抑鬱症 醫生分析原因籲做2規劃

工作、加班勞累不堪，每天上班不僅要跟時間賽跑，還要處理工作上的各種人際關係，下班後還不見得能好好休息。許多人渴望退休後不用上班的美好生活， 然而根據2020年《健康照護(Healthcare)》期刊研究顯示，竟有近三分之一的退休人員患有抑鬱症。 為何美好的退休生活反而造成情緒低落、抑鬱？精神科醫生陳永興分析影響老年抑鬱的因素，並提醒民眾應預先為退休做好規劃，不僅要為「生活」做計劃，「財務」也應有預先規劃與準備。

「退休」是生活壓力事件 醫生分析情緒低落原因 「退休不用上班」在許多人心中是一件相當美好的事，甚至很多人嚮往能提早退休。然而「退休」這件事其實是造成壓力的生活事件之一，會對人的心理、情緒產生影響。 陳永興醫生表示，「退休」象徵生活將有所不同，可能帶來衝擊與失落感，像是離開職場後覺得自己不再有價值、收入減少等，再加上親友或老伴逝去、身體疾病、退化等，人可能會因此情緒低落、想法負面消極、不想出門，甚至產生抑鬱情緒，或是罹患抑鬱症。