退休後總是覺得疲倦 檢查竟是「多發性骨髓瘤」惹禍

66歲的林先生糖尿病20年，退休後生活不規律，沒多久因腎病而洗腎，外人覺得他很虛弱，他卻說他吃得很營養，只是疲倦痠痛，家人也自以為是退休症候群，卻被檢查出多發性骨髓瘤，是一種漿細胞(plasma cells)癌。

體內漿細胞大量增生 形成骨髓瘤細胞 衛福部彰化醫院腎臟內科醫生張淑鈺表示，很多人退休後作息驟變，恐衍生更多疾病。對林先生抽血檢驗，發現其白蛋白與全蛋白的比例過低，進一步確認其體內漿細胞大量增生。這些不正常增生的漿細胞被稱為骨髓瘤細胞，骨髓瘤細胞會蔓延到許多骨頭，並且形成很多個腫瘤，稱之為多發性骨髓瘤。

多發性骨髓瘤 常被延誤就診 張淑鈺醫生表示，多發性骨髓瘤是一種漿細胞癌，與白血病、淋巴瘤一樣，是血癌的一種，常見的症狀是骨頭痛、疲倦、體重減輕、噁心等，好發於50至70歲的病患，男性多於女性，目前尚不清楚漿細胞出現癌變的原因。多發性骨髓瘤的患者以老人為主，在臨床上，比較常見的症狀主要為疲倦及骨頭痛，在臨床上也有其它個案是全身骨頭痛，卻視為老人家痠痛在所難免，因而延誤病情。

作息不正常 恐增加罹患骨髓瘤風險 張淑鈺醫生強調，林先生退休後先是糖尿病失控引發腎病變，再出現多發性骨髓瘤，雖然不能斷定如果沒退休就不會發生，但確實很多個案在退休後加重病情或衍生其他疾病，而且常是作息不規律，這情況值得退休的長者深思。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】