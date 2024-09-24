退休＋體力衰退出現焦慮症 「樂齡族正向心理指南」跟住做

老年人除了身體機能退化之外，也會出現心理調適問題，建議長者可自我留意，晚輩也可多加注意家中長者是否異常的情形。

66歲的J先生，自營傳統產業公司，年輕時因工作繁忙，經常睡在工廠，假日也將心力放於事業，公司營運日漸上軌道，開始將工作慢慢交給幹部處理，但卻發現隨著年紀變大，空閒時間變多，卻沒有生活嗜好，加上體力也退化，於是開始出現焦慮、心慌、失眠、頭痛、腸胃不適等症狀。

體力衰退又過時 導致缺乏信心

J先生到新竹臺大分院新竹醫院精神部門診就診，詹仁輝醫生診斷為焦慮症，除了藥物治療，也安排接受個別心理治療，鼓勵病人培養唱歌、旅遊等興趣，尋找生活的樂趣，並提醒子女多陪伴病人，其焦慮及失眠症狀逐漸獲得改善。

老年人除了身體機能退化之外，也會出現心理調適問題，建議長者可自我留意，晚輩也可多加注意家中長者是否異常的情形；像是進入老年階段後的「失落感」，隨著退休和社交頻率的降低產生的「孤寂感」，以及退休後的空閒時間增加的「空虛感」，也有對退休後感到自己失去價值和成就感的「無價值感」。