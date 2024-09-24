退休＋體力衰退出現焦慮症 「樂齡族正向心理指南」跟住做

66歲的J先生，自營傳統產業公司，年輕時因工作繁忙，經常睡在工廠，假日也將心力放於事業，公司營運日漸上軌道，開始將工作慢慢交給幹部處理，但卻發現隨著年紀變大，空閒時間變多，卻沒有生活嗜好，加上體力也退化，於是開始出現焦慮、心慌、失眠、頭痛、腸胃不適等症狀。
體力衰退又過時 導致缺乏信心
J先生到新竹臺大分院新竹醫院精神部門診就診，詹仁輝醫生診斷為焦慮症，除了藥物治療，也安排接受個別心理治療，鼓勵病人培養唱歌、旅遊等興趣，尋找生活的樂趣，並提醒子女多陪伴病人，其焦慮及失眠症狀逐漸獲得改善。
老年人除了身體機能退化之外，也會出現心理調適問題，建議長者可自我留意，晚輩也可多加注意家中長者是否異常的情形；像是進入老年階段後的「失落感」，隨著退休和社交頻率的降低產生的「孤寂感」，以及退休後的空閒時間增加的「空虛感」，也有對退休後感到自己失去價值和成就感的「無價值感」。
預防負面情緒 日常這樣排解情緒障礙
詹仁輝醫生指出，為避免出現老年期的心理調適問題，預防勝於治療，要多給大腦刺激，避免大腦退化；任何學習活動都會在大腦中形成新的神經聯繫，有助於維持心智活躍。還有規律運動，能讓大腦釋放安多酚而帶來正向情緒，還可改善心肺功能、平衡感，增加自信，有益於精神健康。
此外，研究顯示缺乏社交互動，可能是抑鬱、焦慮、失眠及認知障礙的風險因素；長輩應多親友保持聯繫，不管是用社群軟體或是見面聊天，都是增加社交互動的方法，也可以參加康健中心、社區中心活動等，增加社會參與感。若有餘力就可練習放鬆，藉由深深吸氣、慢慢吐氣的以腹式呼吸練習，可活化副交感神經，而讓身體平靜下來；或是透過冥想也可將注意力集中，練習覺察、自省與正念。
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