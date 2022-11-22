逆境加速成長 研究指更增心血管病風險

面對逆境時，人可能會更加快速成長，而研究就更指，在童年階段經歷嚴重病患、貧困、被忽視或家庭關係存在巨大壓力的人，成年後罹患心血管疾病的風險比無遇到逆境的人高60%。
追蹤126萬人
根據該項刊載在《European Heart Journal》的研究， 利用從1980年1月1日至2001年12月31日期間丹麥的出生數據，追蹤其中126萬多名在丹麥居住並且未患有先天性心臟病的人士。所有人按照15歲以前的經歷被分為五組，包括曾經歷一點逆境的人、兒時家中物資缺乏、物資持續缺乏至青春期、家庭成員有嚴重疾病或死亡，以及高逆境下成長，即涵蓋前四項逆境和家庭關係壓力較大等。
逆境較多風險較高
在追蹤期間，共有逾4,000人確診患上心血管疾病，而與低逆境組比較，其他4組面對較多逆境的人，罹患心血管疾病的累積人數均較高。經調整年齡和父母病患等風險因素後，男女患病的機率幾乎沒有差異，但家庭成員患病或死亡，以及在整個童年和青春期也經歷逆境的兒童，成長後患上心血管疾病的風險則最高。
或與不健康行為有關
研究人員認為，童年時遇上逆境的人，較大機會沾上吸煙、飲酒等壞習慣，也傾向缺少運動和社交，這些不健康的行為或是增加心血管疾病風險的原因，加上童年是學習與活動發展的關鍵時期，這時有太多逆境甚至可能會影響日後生理機能。