逆轉第一型糖尿病　穩定自體免疫系統　女中醫推薦三消茶、三大穴位

第一型糖尿病又稱為免疫系統型糖尿病，正常人的血糖機制會透過胰臟中的β細胞分泌出胰島素，藉胰島素作用使細胞利用血糖產生能量及調節血糖高低，當這個機制發生錯誤時則會形成糖尿病。第一型糖尿病形成原因則是因為自體免疫系統的錯亂，導致免疫系統誤認自己的β細胞是外來敵人，因此系統開始錯誤的攻擊自己的β細胞，造成受傷的β細胞無法製造胰島素，也沒有胰島素可以調控血糖。

研究指出，第一型糖尿病形成原因有三個主要因素： 自體免疫系統錯亂

遺傳因素

環境因素 遺傳及環境因素不是造成疾病全部的決定成因，主要成因還是因為飲食習慣、壓力、情志、誤食錯誤藥品等造成免疫系統紊亂失調，開始攻擊自己的細胞，因此，從中醫角度來看，避免第一型糖尿病誘發需要從調理身體氣血平衡狀態來穩定生理機能並維持免疫系統穩定。

糖尿病就是消渴症 遺傳與體質加上後天因素誘發 賴睿昕中醫師說明，糖尿病在中醫屬於「消癉」、「消渴」的範疇，分成上消、中消、下消，病因源自於先天稟賦不足、過食肥甘、五臟虛弱、情志失調，病機多表現為陰虛內熱津液虧損及陰陽兩虛，初期病位多集中於肺胃臟腑，中後期影響至肝腎臟腑。 其中，先天稟賦不足正是跟遺傳因素及自體免疫系統疾病息息相關，加上其他病因誘導，導致病發機率上升，三消症的表現為俗稱的「三多一少」症狀：多飲、多尿、多食和體重減輕，小便次數增加、口渴、饑餓、疲勞或傷口無法癒合等，隨病程至中後期，也伴隨多數因血中糖分過高造成合併的慢性疾病，如心臟病、心血管疾病、中風、腎衰竭、糖尿病神經病變、糖尿病足潰瘍和糖尿病視網膜病變、尿路感染率升高、男性性功能障礙等，甚至約有12％患上抑鬱症。