逆齡抗老的秘密 特殊神經元結構加低發炎反應 造就超級長老

認知障礙症多發生年長人士身上，但認知能力下降卻不是必然。美國一項長達25年的追蹤研究發現，一些年過80的超級長老仍能維持媲美50歲中年人記憶力，秘密在於他們的大腦不但能抵抗阿茲海默症的標誌性病變，更擁有獨特的神經元結構與較低的發炎反應。

超級長老的定義，是在記憶力測試中表現比同齡人士年輕20至30歲。美國西北大學的研究團隊指出，超級長老通常性格外向，生活方式則不一定更健康，部分人甚至有規律吸煙和喝酒的習慣，反映他們抵抗大腦老化的能力可能源於天生的生物學因素。

3大關鍵差異

研究人員於是分析79位超級長老捐贈的大腦，成功識別出3大關鍵差異。首先，他們的大腦不易產生與阿茲海默症相關的蛋白質斑塊與糾結，即使出現也不影響功能，可見其大腦有強大的「抵抗力」與「韌性」。其次，他們在調節注意力與決策的關鍵腦區「前扣帶皮層」(Anterior cingulate cortex)也擁有更多的特定神經元，而腦區也比同齡人甚至年輕人更厚。最後，他們大腦白質中的發炎活動，也比一般老年人要少。有關研究已刊載於在《Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association》公布。

研究人員指出，這些重大發現源於慷慨奉獻大腦樣本的超級長老，並樂觀相信透過進一步理解影響認知的相關基因，未來將可能創造出能阻止大腦衰退及抵抗阿茲海默症的藥物。