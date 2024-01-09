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健康
2024-01-09 12:02:02

逆齡抗衰老必食NMN 想保持年輕最緊要食得精

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NMN是甚麼？

逆齡抗衰老必食NMN？ 想保持年輕最緊要食得精！

愛美不分男女，但是隨著年紀增長，就算再怎麼努力擦保養品還是難免會留下歲月痕跡。而近年新興的補健產品NMN是不少愛美人士的新寵兒。NMN主打逆齡抗老，有效轉化營養素為能量，輔助身體機能、DNA 修復以及促進新陳代謝。市面上含有NMN的補充品五花八門，但是你真的理解什麼是NMN嗎？NMN要怎麼吃才最有效？

水果、蔬菜、肉類以及海鮮類。青瓜、西蘭花、椰菜、蕃茄、蘑菇、牛油果、牛肉及蝦也是不錯的NMN來源。

水果、蔬菜、肉類以及海鮮類。青瓜、西蘭花、椰菜、蕃茄、蘑菇、牛油果、牛肉及蝦也是不錯的NMN來源。

什麼是NMN？

NMN(Nicotinamide Mononucleotide)，中文名稱為醯胺單核苷酸。NMN是合成 NAD+ 的前驅物質，而NAD+是存於身體內大部分細胞的一種輔酶(coenzyme)。輔酶主要的作用是轉化營養素為能量，輔助身體機能、DNA 修復以及促進新陳代謝。隨年紀增長，身體內 NAD+ 的水平也會下降。據數據，當我們年達50，體內NAD+的水平會是20 歲的一半。如想補充，需均衡飲食，多吃水果、蔬菜、肉類以及海鮮類。青瓜、西蘭花、椰菜、蕃茄、蘑菇、牛油果、牛肉及蝦也是不錯的NMN來源。

NMN適合大部分人服用，尤其中老年人、經常熬夜者、上班族、有飲酒習慣、壓力過大者及愛美人士。

NMN適合大部分人服用，尤其中老年人、經常熬夜者、上班族、有飲酒習慣、壓力過大者及愛美人士。

NMN的功效

NMN適合大部分人服用，尤其中老年人、經常熬夜者、上班族、有飲酒習慣、壓力過大者及愛美人士。在 30 歲時開始服用NM雖能達到預防衰老的效果但未必如 50 歲以上服用人士顯著。

一，抗老和減低患長期病患風險

年紀增長會因為 NAD+ 水平下降而減慢新陳代謝，引致老化及其他長期病患，如癌症、糖尿病、關節炎、心血管病等。食用NMN 能活化 SIRT1(抗衰老蛋白)、維持及提升 NAD+ 水平，從而減慢及延緩衰老症狀。另外NMN亦可幫助提升脂肪代謝，減低患代謝性疾病的風險，同時預防患上心肌病、阿茲海默症、神經退化性疾病、角膜刮傷、老年視網膜病變、急性腎衰竭及酒精性肝病。

二，維持血管健康

血管內 RNA(核糖核酸)會隨年紀降低，導致血管粥樣硬化。食用NMN可提升 RNA 水平，預防動脈粥樣硬化、改善心血管及腎臟疾病。

三， 強化肌肉

補充 NMN 可提升NAD+水平，維持肌肉量。

NMN產品的質素參差不齊，亂吃分分鐘會得不償失。

NMN產品的質素參差不齊，亂吃分分鐘會得不償失。

NMN需注意什麼？

隨著NMN的風潮來襲，市面上相關的產品也越出越多。可惜NMN產品的質素參差不齊，亂吃分分鐘會得不償失。單在2022消委會已接獲8宗有關投訴，部分巿民懷疑購入假貨，服用後出現臉垂咀腫。

現階段並沒有直接數據顯示長期服用 NMN會對身體產生副作用，但醫生表示孕婦、哺乳期婦女、尿酸高者及年齡低於 25 歲的年輕人因體內 NAD+ 足夠，所以不建議服用。

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選擇產品時亦應仔細閱讀成分表，選擇表明含有活性NMN，Beta-NMN(β-NMN)以及純度高於99%的NMN。假若產品有如美國食品藥物管理局(FDA)及美國藥局工廠(cGMP)等第三方心品質認證，更佳。

選擇產品時亦應仔細閱讀成分表，選擇表明含有活性NMN，Beta-NMN(β-NMN)以及純度高於99%的NMN。假若產品有如美國食品藥物管理局(FDA)及美國藥局工廠(cGMP)等第三方心品質認證，更佳。

NMN如何食得有效？

要有效吸收，建議可在用餐時服用 200 至 500 毫克NMN。而選擇產品時亦應仔細閱讀成分表，選擇表明含有活性NMN，Beta-NMN(β-NMN)以及純度高於99%的NMN。假若產品有如美國食品藥物管理局(FDA)及美國藥局工廠(cGMP)等第三方心品質認證，更佳。

選購前應諮詢醫生或註冊營養師意見，選擇適合自己食用的NMN產品。購買時可以因應產品票簽上 NMN10000、NMN15000 或 NMN18000 等數值選擇合適的營養含量。如NMN18000即 代表那產品含有 18000 毫克NMN。若每瓶共有 60 粒，即每粒含有約 300 毫克的NMN。

NMN現今仍為新興的保健品，大部分研究及實驗都集中在動物及人體外（在試管內），未能完全證實長期補充是否有安全風險。大家應慎重考慮食用並在服用前詢醫生或註冊營養師意見。

【本文獲 Gofever高燒授權於am730轉載】

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