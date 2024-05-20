逆齡抗衰老｜Revive維再生NMN 28000 高濃度NMN + 8大逆齡成分 幫你從內到外回復年輕狀態！

不知道大家會否有同樣困擾「人愈大，做『任何事』都愈來愈有心無力？」
原來隨著年齡的增長，再加上外在環境因素影響，體內的細胞會開始衰老，令身體機能逐漸減弱，從而出現失眠、易倦、記憶力下降等一系列衰老跡象，以及大家比較擔心的「皮膚轉差」。雖然年齡遞增是沒法改變的事實，但延緩細胞老化的速度、逆轉肌膚年齡，絕對不是痴心妄想！
「細胞老化」與「皮膚轉差」的關係？
皮膚是由許多細胞組成的，包括表皮細胞、真皮細胞和皮下組織細胞等。當這些細胞老化時，面上的膠原蛋白、皮下脂肪會迅速地流失，使皮膚失去原有的彈性，甚至會出現皺紋和色斑。想要真正做到逆齡抗衰老，除了日常護膚習慣、均衡的飲食之外，更需要補充有「逆齡神器」之稱的NMN來提升細胞中的NAD+水平。
挑選優質安全NMN
日本製造的【Revive維再生NMN28000】結合99.9%高純度NMN及八大逆齡成分，包括兩國專利認證的Sirtmax®黑薑黃素，Robuvit®法國橡樹、PQQ、白藜蘆醇、花櫚木樹皮、褐藻糖膠、白薑黃及槲皮素等醫學級抗老成分配方，真正做到加倍抗衰老功效，並獲得GMP認證。腸溶耐酸性膠囊，不被胃酸破壞，直達腸道更吸收。根據研究結果顯示，證實服食4天可令體內的NAD+水平有效提升6倍^，由細胞根源入手逆齡抗衰老，全方位激活SIRT1長壽基因，有效減緩身體的老化速度。每盒NMN含量高達28000mg，有112粒，每日2粒500mg NMN，輕鬆補充8個星期所需。
星級用家廖碧兒力推
凍齡女神廖碧兒（Bernice）表示，自從每日服食2粒【Revive維再生NMN28000】後，不僅睡眠質素有明顯的提升，連工作效率也同樣提升，整個人變得充滿活力，表現亦因此而變得出色；有足夠的精神，頭腦自然就能保持清晰！Bernice更指「有時候上鏡需要Close Up，意外發現整體皮膚狀態逐漸轉好，皮膚呈現光澤、毛孔變得更幼細、細紋減少，上妝更貼服！」
人氣YouTuber實證推介
YouTuber「Cching施清」雖已42歲，但在她影片中曾分享自己的身體年齡只有26歲，原來keep得好的原因全賴【Revive維再生NMN28000】。施清表示，服用了兩星期，每晚都能進入深層睡眠，終於可以「一覺瞓天光！」而且專注力比以前有所提升，工作效率也隨之而增，「記得有次做嘢，半日內完成咗需時一日嘅艱巨任務！」她又指，皮膚有明顯的好轉「食左一個月後，減淡咗皮膚細紋，同埋毛孔細緻咗。上妝無再出現卡粉，明顯比以往更平滑！」
施清更分享72歲奶奶的服用效果，只是短短服用了四日，就能感覺黑眼圈顏色淺了許多，臉部虎紋和蝴蝶斑亦有所減淡。持續服用兩個月後，連靜脈曲張問題都有改善！
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