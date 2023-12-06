熱門搜尋:
BLACKPINK 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 C919 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-06 11:00:00

逆齡美肌秘笈 實現凍齡抗衰老 川御NMN 18000+ 提升睡眠質素 皮膚自然變好

資料由客戶提供

分享：

都市人工作量大，經常要OT到三更半夜，長期的飲食及作息不定時，都有機會影響精神，降低專注力、反應遲鈍、判斷力及記憶力等，導致工作效率低。對於一個講求工作效率的城市來說，工作效率低容易產生工作及生活壓迫感。長期的身體及精神壓力，會削弱每個人的免疫功能。免疫系統下降，身體亦會很容易感到疲倦，以及出現衰老徵狀。不少人會因此而開始服用各種保健品，但所選擇的未必是適合自己的保健品。

提到抗衰老保健品，必定是非現今最流行的NMN莫屬。說NMN之前先解釋NAD+，NAD+是身體修復系統內重要的細胞核，NAD+能夠協助細胞將吸收的營養成分轉化為能量，有助DNA修復，以及維持各細胞的運作。而NMN則是NAD+的前體，當NMN進入體內細胞後，便會轉化為NAD+，可以迅速提高NAD+水平。

擁有美國優質保證的川御NMN，一直致於為增進現代人的健康，秉持「川御品質，穿越時光」的品牌宗旨，打造優質的全球化高品質營養保健產品及中成藥。川御NMN推出全新逆齡保健品「川御NMN逆齡版」，由符合GMP標準的工廠生產，獲得國際認證，安全性極高，讓大家能安心食用。

「三太」樊亦敏表示服用川御NMN後，無論是在幕前或幕後，都能夠助自己保持最精神活力的一面。

「三太」樊亦敏表示服用川御NMN後，無論是在幕前或幕後，都能夠助自己保持最精神活力的一面。

「年齡愈大，體內免疫系統會愈差」這個說法已經落後！

年齡有分為實際年齡，以及身體年齡，但實際年齡愈大，並不代表身體年齡愈老，年輕人都可能因免疫力差提早衰老。隨著免疫力差，人體內NAD+的含量逐漸降低，若人體內的NAD+流失，便會加快衰老的速度。明星通告多、行程密，休息時間少之又少，飾演《愛回家》三太的樊亦敏坦言，在鏡頭面前年輕有活力，全賴服用了川御NMN，她才可以把皮膚最佳的一面向觀眾展示。補充NAD+不僅能夠增強免疫力，亦可以有抗衰老功效。這就是為甚麼平時看到電視上的明星們，每一個都年齡與顏值不相符，簡直是凍齡一樣。

「川御NMN逆齡版」一粒含4種高效元素，長時間服用可提升肌膚彈性和減淡細紋，皮膚變得年輕有活力，逆齡無難度！

「川御NMN逆齡版」一粒含4種高效元素，長時間服用可提升肌膚彈性和減淡細紋，皮膚變得年輕有活力，逆齡無難度！

「川御NMN逆齡版」每粒含有300mg的NMN，有抗衰老及美白功效，提高能量水平，增強免疫系統，降低疾病風險等等。同時有100mg的白藜蘆醇，將抗氧化功效昇華，並提高皮膚的損傷修復能力，促進新陳代謝。當中有額外50mg的藍莓精華，能改善眼睛退化問題，更可以養顏美容抗氧化，同時有護心、抑制癌症的功效。另外，NMN亦加入10mg的PQQ有助增強免疫系統。川御NMN的三種成份同時結合，可有助於延緩衰老，改善睡眠質素，增強免疫力，以及提升精神和睡眠質素。

 

素人用家親自實測 逆齡美肌活力POWER UP

受訪者陳女士反映服用川御NMN後令睡眠質素有好轉，亦有助除皺紋。

受訪者陳女士反映服用川御NMN後令睡眠質素有好轉，亦有助除皺紋。

身為陪月員的趙小姐，長期的通宵、食無定時，經常依賴咖啡提神，嚴重影響睡眠質素，導到皮膚轉差，隨著年齡增長，臉上的皺紋愈來愈多，成為了她近年來最大的困擾。直到服用了川御NMN，不再依賴咖啡，有精力可以繼續工作，有護心功效的同時，亦有助除皺紋，改善肌膚。

Ad Block
受訪者大學生Alice認為服用川御NMN後記憶力變好、專注力亦有提升。

受訪者大學生Alice認為服用川御NMN後記憶力變好、專注力亦有提升。

每一個大學生都必定經歷過「通頂趕project」，大學生Alice同時要兼顧成續壓力，令皮膚差之餘，免疫力亦有所下降。即使用昂貴的護膚品和做facial，皮膚是勉強改善，但免疫力卻沒有增強。當服用了川御NMN之後，發現皮膚明顯地變得愈來愈好，記性和專注力亦有所提升，人都變得特別精神，比起之前沒有這麼容易感到疲累。

受訪者趙小姐反映服用川御NMN後皮膚有明顯的改善，工作效能有明顯的提升。

受訪者趙小姐反映服用川御NMN後皮膚有明顯的改善，工作效能有明顯的提升。

對於從事會計師的趙小姐來說，加班是工作的日常，作息的不定時令皮膚出現暗黃，想釋放壓力都沒有時間。長期坐辦公室工作，欠缺運動，開始有體態、美貌焦慮。在服用川御NMN後除了皮膚有明顯的改善，亦比以前更有活力去做運動，在運動和川御NMN雙管齊下，逐漸沒有容貌焦慮，工作效能有明顯的提升。

川御NMN逆齡版特別適合關注身體狀態、睡眠質量和皮膚健康的人群，包括更年期女士和尋求提升生活質量的成年人。此外，它還有助於改善骨骼和關節的健康狀況。建議30-40歲的成人每天服用一粒，40-50歲的成人每天服用兩粒，而60歲以上的成人則建議每天服用三至四粒。

 

「川御NMN逆齡版」於全線日本城獨家發售

立即購買：https://www.jhceshop.com/hk_tc/0810108641131.html

Ad Block
川御 川御NMN18000+ 川御NMN逆齡版 川御NMN18000加強版
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受