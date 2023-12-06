逆齡美肌秘笈 實現凍齡抗衰老 川御NMN 18000+ 提升睡眠質素 皮膚自然變好

都市人工作量大，經常要OT到三更半夜，長期的飲食及作息不定時，都有機會影響精神，降低專注力、反應遲鈍、判斷力及記憶力等，導致工作效率低。對於一個講求工作效率的城市來說，工作效率低容易產生工作及生活壓迫感。長期的身體及精神壓力，會削弱每個人的免疫功能。免疫系統下降，身體亦會很容易感到疲倦，以及出現衰老徵狀。不少人會因此而開始服用各種保健品，但所選擇的未必是適合自己的保健品。 提到抗衰老保健品，必定是非現今最流行的NMN莫屬。說NMN之前先解釋NAD+，NAD+是身體修復系統內重要的細胞核，NAD+能夠協助細胞將吸收的營養成分轉化為能量，有助DNA修復，以及維持各細胞的運作。而NMN則是NAD+的前體，當NMN進入體內細胞後，便會轉化為NAD+，可以迅速提高NAD+水平。 擁有美國優質保證的川御NMN，一直致於為增進現代人的健康，秉持「川御品質，穿越時光」的品牌宗旨，打造優質的全球化高品質營養保健產品及中成藥。川御NMN推出全新逆齡保健品「川御NMN逆齡版」，由符合GMP標準的工廠生產，獲得國際認證，安全性極高，讓大家能安心食用。

「年齡愈大，體內免疫系統會愈差」這個說法已經落後！ 年齡有分為實際年齡，以及身體年齡，但實際年齡愈大，並不代表身體年齡愈老，年輕人都可能因免疫力差提早衰老。隨著免疫力差，人體內NAD+的含量逐漸降低，若人體內的NAD+流失，便會加快衰老的速度。明星通告多、行程密，休息時間少之又少，飾演《愛回家》三太的樊亦敏坦言，在鏡頭面前年輕有活力，全賴服用了川御NMN，她才可以把皮膚最佳的一面向觀眾展示。補充NAD+不僅能夠增強免疫力，亦可以有抗衰老功效。這就是為甚麼平時看到電視上的明星們，每一個都年齡與顏值不相符，簡直是凍齡一樣。

「川御NMN逆齡版」每粒含有300mg的NMN，有抗衰老及美白功效，提高能量水平，增強免疫系統，降低疾病風險等等。同時有100mg的白藜蘆醇，將抗氧化功效昇華，並提高皮膚的損傷修復能力，促進新陳代謝。當中有額外50mg的藍莓精華，能改善眼睛退化問題，更可以養顏美容抗氧化，同時有護心、抑制癌症的功效。另外，NMN亦加入10mg的PQQ有助增強免疫系統。川御NMN的三種成份同時結合，可有助於延緩衰老，改善睡眠質素，增強免疫力，以及提升精神和睡眠質素。 素人用家親自實測 逆齡美肌活力POWER UP

身為陪月員的趙小姐，長期的通宵、食無定時，經常依賴咖啡提神，嚴重影響睡眠質素，導到皮膚轉差，隨著年齡增長，臉上的皺紋愈來愈多，成為了她近年來最大的困擾。直到服用了川御NMN，不再依賴咖啡，有精力可以繼續工作，有護心功效的同時，亦有助除皺紋，改善肌膚。