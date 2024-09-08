全球暖化日益嚴重，天氣一年比一年更熱，很難想像原來氣溫跟內臟健康也有關係，炎熱氣候所導致的熱危害可能對戶外工作者，甚至中年糖尿病患者、慢性腎臟病患者造成危險。

這些人都是熱危害高危一族 應特別留意 熱危害泛指大家熟悉的一些狀況，包括像是熱衰竭、熱中暑等因外界溫度上升，導致身體調節失衡的狀況。臺北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同指出，一般而言長時間暴露在戶外的工作類別，例如：軍人、戶外勞動者、農林漁牧、建築工程等或一些密閉空間者、運動選手等都是高危一族，其他像是過度肥胖、年長者、孕婦甚至嬰幼兒也都具有風險，面對炎熱高溫，身體調節能力較慢都要特別注意。 另外，有一些慢性病患者例如：糖尿病、心血管疾病、中風患者或罹患呼吸道疾病：哮喘、慢性阻塞性肺病等以及慢性腎臟病都屬於高風險人士。

高溫誘發全身性發炎反應 嚴重恐造成腎損傷 謝至同說，人體體溫調節中樞主要是透過皮膚、毛細孔、血管和呼吸的傳導、對流、輻射和蒸發來進行調節，因此無論哪個族群一旦出現熱傷害，症狀大多相似，例如：全身無力、頭痛頭暈、口乾想吐甚至肌肉抽筋等，嚴重的還可能出現中樞神經異常，甚至意識不清或昏迷，這就比較危險了。 謝至同補充，炎熱高溫可能誘發全身性發炎反應，若再加上水分補充不足(缺水、脫水)是兩大造成腎臟損傷的主因。

日常「三多三少」 降低熱傷害對健康危害 因此，為能降低熱危害帶來對身體的負擔與影響，溫度、濕度以及暴露的時間都是關鍵，高溫悶熱或烈日曝曬的環境，容易導致體溫調節失衡，而溼度太高的環境，也會讓人體代謝蒸發的效率變差，都盡量不要待太久，另外適時補充水分及電解質也助於紓緩。 謝至同提醒，除了保持良好的生活作息之外，透過平日的飲食管理「三多三少：多纖維、多蔬果、多喝水，少鹽、少油、少糖」也可降低對腎臟的負擔，提升對抗環境變化的能力。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】