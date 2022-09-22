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健康
2022-09-22 11:32:32

這些情況＝真正失眠 10招改善睡不著困擾

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失眠

失眠是指睡眠維持困難，造成睡眠品質變差或睡眠時間減少，每周有3天或以上之失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作者。

睡不著、睡不好或睡不飽都是睡眠障礙者的主觀形容詞。依據國際睡眠疾病分類，睡眠疾病大致可分為失眠、睡眠相關的呼吸疾病、中樞型的嗜睡症、日夜節律睡眠障礙、異睡症、睡眠相關的動作疾患、單獨的睡眠症狀及其他睡眠疾患，其中最常見的就是失眠。

 

可用3個月區分 急性或慢性失眠

樂生療養院身心科顏琮祐主任指出，失眠是指睡眠維持困難，造成睡眠品質變差或睡眠時間減少，每周有3天或以上之失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作者。如果持續時間少於3個月者為急性失眠，超過3個月以上者稱為慢性失眠。

顏琮祐主任表示，曾有患者主訴失眠23天，希望服用安眠藥物幫助睡眠，但經診視後卻發現其實是罹患躁鬱症；而根據台灣的臨床研究顯示，接近三分之二的失眠求診病患，同時罹患有精神疾病。高比例的共病現象顯示，有可能在同一個案身上出現多重類型的失眠診斷，需要不同面向的評估與治療，因此即早經由專業醫師進行鑑別診斷並規劃、提供適當的治療，才能真正解決失眠症。

躁鬱症

曾有失眠患者求診，最後發現原來患上躁鬱症。

不過度依賴藥物 找出會失眠原因

顏琮祐主任強調，不能只一味依賴安眠藥物，需先找出失眠原因，控制好相關疾病後，仍有失眠問題，可先考量非藥物治療(如認知行為療法的放鬆治療、睡眠控制、刺激控制法等)，再輔以低劑量的藥物治療。

認知行為治療

認知行為療法有助患者處理失眠問題。

養成良好睡眠習慣 緊記10大建議

養成良好的睡眠習慣才是上策，並提供10項好眠建議：

  1. 規律作息及睡眠。
  2. 舒適的睡眠環境：適當室溫、燈光、少噪音及舒適床墊。
  3. 限制午休的時間。
  4. 晚餐後禁喝咖啡、茶、可樂、酒及抽煙。
  5. 避免使用床或臥房為其他睡眠的活動場所，如看電視、打電動。
  6. 按時依照醫師處方服用藥物。
  7. 為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料。
  8. 睡前可食用助眠小點心，但不宜吃太飽。
  9. 規律運動；睡前宜做溫和及放鬆身心之活動，切忌睡前劇烈活動。
  10. 積極參與社交活動。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

咖啡

晚餐後喝咖啡會影響睡眠。

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