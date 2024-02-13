這些習慣有毒！堆積頑固腹部脂肪的壞習慣

過年見面時，陳氏兄弟倆都發現對方變胖了，哥哥先說：「我連喝水都會胖，你看看這肚子一大圈。」
弟弟表示：「其實我四肢還好啊，就只胖這個肚子，真的是藏都藏不住。」
「大概是體質吧！」哥哥笑笑說：「我們家就都會胖肚子。」
其實，腹部脂肪堆積可不是件能一笑置之的事情，腹部脂肪環繞著腹腔內的器官，會影響的健康層面比較廣，高血壓、糖尿病、心臟疾病、脂肪肝、代謝疾病都與頑固腹部脂肪有關，腹部脂肪的累積也直接增加了死亡率，還是要好好面對。
若家人間有類似的狀況，我們常常會把原因歸咎於體質或基因；然而，家人間也常常會有類似的生活習慣，導致了類似的身體狀況。所以，可能是習慣出了問題，讓我們在不知不覺之間，累積更多腹部脂肪，若不改掉這些壞習慣，腹部脂肪比其他位置的脂肪都還麻煩，所以我們趕快來看看究竟是哪些壞習慣會讓人累積腹部脂肪吧。
堆積腹部脂肪的壞習慣
NG：吃的不專心
現代人吃東西的時候，經常手頭上還同時做著其他事情，只是繼續把食物送進嘴巴，像是邊滑手機邊吃午餐，邊打電腦工作邊吃下午茶，或邊追劇邊嗑著爆米花。像這樣邊吃東西邊做其他事情看起來雖然節省時間，卻對體重控制及腹部脂肪是個嚴重問題。
研究認為，愈專心地進食，反而不會吃到過度。好好注意你吃了什麼，好好地咀嚼，全心享用食物反而是最好的進食態度，減少過度飲食的機會。
NG：吃得很快
大腦可能要過個20分鐘後才能從胃部獲得「吃飽了」的資訊，當我們吃東西的速度愈快，常常也會傾向吃得更多，過度進食。
研究發現，吃的慢一些，比較容易覺得飽；若吃得很快，可能在過程中都還沒覺得飽，而不小心吃下了一堆，超過了自己所需。不僅事後脹得難受，也容易因此過度飲食，導致腹部脂肪堆積。
所以你可以盡量規律進食，並且保留時間好好地進食，不要讓自己餓過頭之後才趕緊吃東西，一不小心就吃得太快又吃得太多，反而會腰圍愈來愈寬喔。
NG：太晚吃
若常常拖太晚才吃晚餐，身體能耗用掉這些能量的時間就變少了，所以想要讓小腹變平坦一些的話，記得不要太晚吃晚餐，不要讓消化系統忙一整晚。早點吃晚餐，盡量不要吃宵夜，或採取168的進食策略讓空腹時間拉長，對減少腹部脂肪都有較好的效果。
NG：愛吃加工精緻澱粉
喜歡吃白麵包白吐司的人，就比較容易肥胖，白麵包與白吐司究竟有什麼錯呢？就是這都屬於精緻澱粉。精緻澱粉缺乏纖維，吃了讓人很快就覺得餓，也容易升糖，而且這些精緻澱粉的食物裡，經常還添加了許多的糖份與油脂，而且愛吃精緻澱粉類的人通常並不知道自己因此而吃下了多少糖！
除了麵包、吐司，蛋糕、餅乾等也是加工精緻澱粉食品，研究就曾經發現，愛吃餅乾、派的話，還會把很多反式脂肪吃進肚，讓人體重上升，腰圍增加。因此，如果你想要減少腹部脂肪堆積的話，一定要好好選擇食物類型，減少吃精緻碳水化合物的機會。
NG：常常久坐
沒有活動，經常久坐，最會累積腹部脂肪。記得，要活就要動，動的不夠一定會構成很大的健康問題。
每天最好動個30分鐘，且最好是中等強度的運動，長久下來，即使體重沒有因為多運動而降低，還是會有比較高的肌肉比率與較低的脂肪比率。還有，記得從心肺有氧訓練先做起，對體重過重、剛開始要減重的人來說，心肺有氧在初期會比重量訓練帶來更好的體重控制效果。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：https://www.careonline.com.tw/2023/02/worst-habits-for-belly-fat.html】