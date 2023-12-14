這種貧血不單純 可能會致命！嚴重再生不良性貧血治療保養重點提醒 血液專科醫生圖文懶人包

「那是個20多歲的大學生，來到急症室的時候已經有嚴重的細菌感染。」成大醫院內科部血液科李欣學醫生表示，「抽血檢查發現患者的白血球、紅血球、血小板數量都嚴重偏低，後續確定診斷為嚴重再生不良性貧血。」

骨髓失去造血功能 經過詢問，患者在就醫前已經一段時間容易頭暈，也沒特別在意，只有自行吃了一些號稱可以補血的東西，直到發生嚴重感染才就醫，狀況相當危急。李欣學醫生說，貧血的原因很多，在發現血球數量低下時，一定要至血液科就診，找出病因，並接受正確的治療。 再生不良性貧血(aplastic anemia)和一般貧血不同。再生不良性貧血是因為骨髓失去造血功能，導致紅血球、白血球、血小板數量都明顯偏低。李欣學醫生說，做骨髓檢查便會發現骨髓都空空的，原本應該存在的造血細胞已不見蹤影。 我們的血球具有不同的功能，當血球數量太少時，便會造成各種問題。缺少紅血球，患者可能出現頭暈、臉色蒼白、呼吸急促、容易疲倦等症狀；缺少白血球，患者便容易遭到感染；缺少血小板，患者的皮膚常會出現瘀青、出血點，也會有流血不止的狀況。各種血球的數量愈少，相關症狀會愈嚴重，甚至危及性命！

罕見血液疾病 再生不良性貧血是一種罕見的血液疾病，有兩個好發的年齡層，分別是10至25歲的族群，或是50、60歲以上的中老年人。李欣學醫生說，再生不良性貧血可能與病毒感染、基因遺傳、免疫失調、輻射曝露、有毒化學物質有關，但是絕大多數的病患都很難找到明確的因果關係。 在台灣每年大概會出現一百多個再生不良性貧血案例，大眾對此也較不熟悉，所以容易延誤就醫。李欣學醫生說，患者來到醫院時可能已經有嚴重感染，狀況比較危急。 臨床上有許多狀況都會導致血球數量低下，如果在抽血時發現血球數量異常，建議找專業的血液科醫生仔細檢查評估，以找出血球低下的原因。李欣學醫生說，「千萬不要自行服用號稱可以補血的食品或藥物，以免延誤病情！」 嚴重再生不良性貧血必須積極治療 李欣學醫生說，再生不良性貧血在診斷時，醫生會根據患者血球低下的程度還有骨髓裡面的細胞量，來區分嚴重程度並決定其治療，根據國際上的共識，針對無症狀的輕度再生不良性貧血患者，有些僅需持續追蹤觀察，或進行輸血等支持性治療。但嚴重再生不良性貧血的患者，因為他們的白血球數量若低於500/ul(正常值4000至10000/ul)，發生感染的機會相當高，血小板數量若低於2萬/ ul(正常值15萬至45萬/ul)，也會增加出血的風險，嚴重的更有可能危及性命，因此，一定要盡速積極介入治療。