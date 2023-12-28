通波仔手術後休息幾耐？風險、後遺症及注意事項

冠心病是香港三大殺手之一，三高、吸煙、肥胖、家族史、缺乏運動以及患有睡眠窒息症等都是冠心病的高危因素，從而令血管變窄或阻塞，影響供血，有機會引致生命危險。而通波仔手術Percutaneous Coronary Intervention (PCI)經常聽到，通波仔是一個怎樣的手術？手術過程是怎樣？術後如何護理？心臟科專科醫生符朝麗為大家一一拆解。
甚麼是通波仔手術？
通波仔手術即是冠狀動脈介入治療術，是微創手術的一種，主要是利用穿刺皮膚方法將導管放入腹股溝之股動脈或手腕橈動脈，再利用X光技術引導導管進入心臟，擴張已收窄的冠狀動脈，使血液再流通。
通波仔過程？
通波仔時病人是清醒的，通常只須局部麻醉。醫護人員會為病人的胸口貼上電極以量度心率心跳、手部連接血氧監察器及血壓量度器，時刻監察病人狀況。
醫生在大腿內側(腹股溝)、前臂近手腕部位或頸側作刺針，進入動脈，在X光引導下將不同的導管推送入心臟。
醫生會注射顯影劑，並拍攝X光影片，以確定血管收窄的程度。一般情況，醫生會將一條特別的導管送到有收窄的血管，再將一條幼微鋼絲通過收窄之位置，以該鋼絲作引導，把球囊放到收窄點，然後打開球囊，使血管擴張；再放入合適的金支架，以確保血管持久擴闊。金屬支架會永久留在體內。
通波仔風險有幾高？
此手術會有一定風險，風險程度視乎心臟功能、血管阻塞程度、其他臨床病況等因素而定，需要向主診醫生作個別評估。
通波仔會有後遺症嗎？
現時通波仔手術成功率十分高，術後出現後遺症機會不高，但亦有可能發生嚴重併發症，包括死亡、心臟病發、中風等。而較輕微併發症則包括對顯影劑過敏，作嘔等。
通波仔手術後休息多久？手術後護理？
一般情況下，病人可以於術後檢查後翌日出院。病人術後務必遵照醫生指定的藥物處方服藥，特別是抗血小板藥，如自行停止服用可引致血栓於支架內凝固，若情況嚴重可引致死亡。應視乎病情，在醫生的監察下，在一年或一年半之間跟隨醫生指示減藥或停藥。另外，應保持傷口清潔，需立即更換已被弄濕的消毒紗布，在術後並檢查後的第1至2天才可淋浴。
通波仔手術後注意事項？
手術後短時間內應避免進行劇烈運動，以免傷口流血。傷口附近的瘀傷通常在檢查後二至三星期內會消失。應保持良好生活習慣，戒煙酒，減少高脂、高鈉及高膽固醇食物，並減少熬夜，有足夠休息，減輕生活及情緒壓力。另外，一旦傷口有液體流出、腫脹或發炎等問題，需立即就醫。
通波仔手術後食療？飲食禁忌？
至於飲食方面，飲食禁忌十分個人化，需根據病人本身個人情況決定。其實只要均衡飲食，毋須添補過多「補品」，因為通波仔手術傷口細小，不會令患者元氣大傷。但要注意的是，患者日後應減少高脂、高鈉及高膽固醇食物，以免血管再次堵塞。