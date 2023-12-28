通波仔手術後休息幾耐？風險、後遺症及注意事項

冠心病是香港三大殺手之一，三高、吸煙、肥胖、家族史、缺乏運動以及患有睡眠窒息症等都是冠心病的高危因素，從而令血管變窄或阻塞，影響供血，有機會引致生命危險。而通波仔手術Percutaneous Coronary Intervention (PCI)經常聽到，通波仔是一個怎樣的手術？手術過程是怎樣？術後如何護理？心臟科專科醫生符朝麗為大家一一拆解。

通波仔手術即是冠狀動脈介入治療術，是微創手術的一種，主要是利用穿刺皮膚方法將導管放入腹股溝之股動脈或手腕橈動脈，再利用X光技術引導導管進入心臟，擴張已收窄的冠狀動脈，使血液再流通。

通波仔過程？

通波仔時病人是清醒的，通常只須局部麻醉。醫護人員會為病人的胸口貼上電極以量度心率心跳、手部連接血氧監察器及血壓量度器，時刻監察病人狀況。

醫生在大腿內側(腹股溝)、前臂近手腕部位或頸側作刺針，進入動脈，在X光引導下將不同的導管推送入心臟。

醫生會注射顯影劑，並拍攝X光影片，以確定血管收窄的程度。一般情況，醫生會將一條特別的導管送到有收窄的血管，再將一條幼微鋼絲通過收窄之位置，以該鋼絲作引導，把球囊放到收窄點，然後打開球囊，使血管擴張；再放入合適的金支架，以確保血管持久擴闊。金屬支架會永久留在體內。