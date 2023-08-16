通波仔手術｜通波仔過程、風險、費用及原理 能減少心臟病冠心病病發率？

甚麼是「通波仔」手術？ 「通波仔」手術，又稱為冠狀動脈介入治療術或血管造形手術，為冠心病病人擴張已收窄的冠狀動脈，使血液再流通，降低心臟病發風險。醫生會用導管把氣球插入動脈，以擴張氣球的方式壓縮阻塞動脈的脂蛋白物質，從而撐開動脈。

「通波仔」的原理及手術過程 「通波仔」手術用導管把氣球放入動脈，醫生會先利用穿刺皮膚方法將導管放入腹股溝之股動脈或手腕橈動脈，再利用 X 光技術引導導管進入心臟。氣球通常會與冠狀動脈支架一起進入血管。進入後，氣囊會在血管中張開，重新撐開血管，並以冠狀動脈血管支架維持血管通道。 通波仔手術過程如下： 手術完成後，醫生會取出動脈內的導管。病人需要多飲水將顯影劑從尿液排出。一般情況下，翌日便可出院。如病人手術後發現胸口痛或傷口滲血，應立即通知醫護人員。

「通波仔」手術有何風險？ 「通波仔」手術風險程度視乎不同因素而定，如病人心臟功能、血管阻塞程度，以及其他臨床病況等。 輕微併發症： 對顯影劑過敏、作嘔、腹股溝或手腕併發症、傷口附近輕微瘀傷等

對顯影劑過敏、作嘔、腹股溝或手腕併發症、傷口附近輕微瘀傷等 嚴重併發症：死亡（0.4-1.9%）、心臟病發（0.4-4.9%）、中風（0.1%）、緊急外科搭橋手術（0.4%），還有心律失常、心壁或心血管破穿、大血管受損破裂、腎衰竭、對顯影劑劇烈過敏及休克等嚴重併發症