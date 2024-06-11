連鎖店發表最新No.1蟲草你識揀 本港大學前院長教路：揀啱蟲草先可止咳斷尾

最近，個人健康護理連鎖店在本港舉辦大型推廣健康活動，委託了權威機構進行大型調查，訪問超過200名香港市民，發現普遍會選用蟲草保健品。因爲蟲草含有多種有效成分包括蟲草腺苷，能有效對抗不同類型的病毒及流行病感染，而且不寒不燥，固本培元 ，有效改善鼻敏咳喘，紓緩中招或病後不適，實為一家大小補肺強身恩物。中醫古藉記載：「蟲草性平、氣香。入肺腎二經，可強壯、益肺腎、補虛損、益精氣、解毒、止血化痰。」肺和腎是維持免疫力的根本，強肺氣可以減少出現鼻敏及咳喘，腎氣充足強壯少病，所以大病一場後必先調補肺腎。
本港大學前院長：蟲草補肺腎增免疫力 大小小朋友都適合服用
本港大學中醫藥學院前院長勞力行教授建議患者痊癒後宜服食蟲草打好健康基礎，蟲草有助調節體內氣血，增強體質。蟲草藥用價值高，而且天然溫和，補而不燥，可作全方位調理身體機能的，尤其適合有鼻敏、咳喘、呼吸道不適、肺弱氣促、體質虛弱、中招後遺徵狀持續、睡眠質素差或病後需要調理之人士服食，男女老幼，3歲以上的小朋友皆可。
不過，都市人未必有空或懂得善用蟲草藥材煲藥或燉湯，其次是野生蟲草質素參差，而直接購買蟲草保健產品，可以保證成分比例和質量穩定，有明確用量建議，便利用家掌握合適的用量，以及製成膠囊等容易服食。
如何自行選擇優質蟲草產品?
專家指出，坊間各品牌紛紛推出各式各類的蟲草產品，惟質素良莠不齊，想精明揀選最優質的蟲草保健品，包括以下5大要點：
- 由權威機構或大學研發
蟲草屬於中藥材，其品質和功效會受到諸多因素的影響，如產地、採收時間、生長環境等；其次是安全性，蟲草如果處理不當，可能存在安全隱患，如殘留農藥、有害毒素物質等。權威機構和大學有專業的檢測能力和標準，以及遵守相關法規和監管要求，來確保產品的質量。
- 蟲草腺苷濃度
蟲草含有多種活性成分，如蟲草腺苷、蟲草酸、蟲草素等， 成分不同濃度可能會影響產品的功效。 蟲草腺苷為最受認可的蟲草類產品評價指標，含量愈高，保健功效愈強。
- 蟲草配方
蟲草擁有不同品種，將不同品種的蟲草以精準的比例混合出來的配方，可以達至全面調補五臟六腑，發揮更全面的養生效能，比單一蟲草CS4配方功效更全面。
- 是否有真人實證及第三方機構認證
真人實證可以更準確地評估蟲草的真正功效，第三方專業機構認證更具有公信力和客觀性，讓消費者放心選購。
- 於可靠連鎖個人護理專門店售賣
尋找信譽良好的零售商，例如到獲權威機構認證為「最受愛戴蟲草保健品零售商」的萬寧購買蟲草保健品。
與本港頂尖大學共同研發 1粒=128枝蟲草
「樂道大學蟲草」經由樂道與香港本地頂尖大學多年科研測試，研發出以專利高抗氧技術，配合多個頂級蟲草品種，以黃金比例精煉成最高抗氧化配方而成。經大學測試證實，配方的抗氧化能力比單一蟲草配方高約3.7倍，1粒=128枝蟲草，有助提升抗病力及修復受損的器官。另外，本港頂尖大學中藥研發中心研究報告顯示，「樂道大學蟲草」的蟲草腺苷濃度No.1， 並富含活性成分蟲草腺苷，蟲草多醣、蟲草酸及蟲草素等，當中的蟲草素被譽為「天然抗生素」，可抑制新型病毒的活性，並可減輕對身體器官的損害。
醫護實證 強免疫改善鼻敏咳喘
對於病後身體虛弱、免疫力低下、有呼吸道及氣管問等人士皆適合服食，長期服用有助強健體魄，滋陰補腎，紓緩鼻敏咳喘，改善失眠，延緩衰老。香港醫護學會邀請了108位從事醫護工作人士試食「樂道大學蟲草」，結果顯示「樂道大學蟲草」有效提升免疫力 、改善中招後遺不適、值得信賴及推薦。
星級用家鄭丹瑞 強免疫保健首選
近年活躍於網上健康頻道的鄭丹瑞非常關心個人健康，早前出席個人健康護理連鎖店的活動跟大家分享選擇保健產品的心得：「中招康復後我都有好多後遺不適，咳、氣促、喉嚨痕， 仲有就係睡眠質素差咗同記性都比中招前差咗。我食咗『樂道大學蟲草』一個星期左右，徵狀有減輕，咳同氣促嘅情況都有減少，條氣順暢咗，可以一Take過拍嘢唔使抖同 NG，連瞓覺都可以一覺瞓天光。見咁有效，當然keep住食呢款蟲草，當補身同調理身體，提升免疫力，就算遇到下一隻病菌都無咁驚！」
樂道大學蟲草
食用方法：餐後以溫水送服，建議日間食用
建議療程：建議連續服用3個月，以達至產品基本保健效果。
食用分量：
12歲以上及成人：肺腎強健：每日3-4粒
6-12歲：1/2成人量
3-5歲：1/3 成人量
包裝：60粒
產地：香港
銷售點：萬寧
更多產品詳情：https://bit.ly/3UZj7wW
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