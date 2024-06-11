連鎖店發表最新No.1蟲草你識揀 本港大學前院長教路：揀啱蟲草先可止咳斷尾

最近，個人健康護理連鎖店在本港舉辦大型推廣健康活動，委託了權威機構進行大型調查，訪問超過200名香港市民，發現普遍會選用蟲草保健品。因爲蟲草含有多種有效成分包括蟲草腺苷，能有效對抗不同類型的病毒及流行病感染，而且不寒不燥，固本培元 ，有效改善鼻敏咳喘，紓緩中招或病後不適，實為一家大小補肺強身恩物。中醫古藉記載：「蟲草性平、氣香。入肺腎二經，可強壯、益肺腎、補虛損、益精氣、解毒、止血化痰。」肺和腎是維持免疫力的根本，強肺氣可以減少出現鼻敏及咳喘，腎氣充足強壯少病，所以大病一場後必先調補肺腎。

本港大學中醫藥學院前院長勞力行教授建議患者痊癒後宜服食蟲草打好健康基礎，蟲草有助調節體內氣血，增強體質。蟲草藥用價值高，而且天然溫和，補而不燥，可作全方位調理身體機能的，尤其適合有鼻敏、咳喘、呼吸道不適、肺弱氣促、體質虛弱、中招後遺徵狀持續、睡眠質素差或病後需要調理之人士服食，男女老幼，3歲以上的小朋友皆可。 不過，都市人未必有空或懂得善用蟲草藥材煲藥或燉湯，其次是野生蟲草質素參差，而直接購買蟲草保健產品，可以保證成分比例和質量穩定，有明確用量建議，便利用家掌握合適的用量，以及製成膠囊等容易服食。

如何自行選擇優質蟲草產品 ?

專家指出，坊間各品牌紛紛推出各式各類的蟲草產品，惟質素良莠不齊，想精明揀選最優質的蟲草保健品，包括以下5大要點：

由權威機構或大學研發

蟲草屬於中藥材，其品質和功效會受到諸多因素的影響，如產地、採收時間、生長環境等；其次是安全性，蟲草如果處理不當，可能存在安全隱患，如殘留農藥、有害毒素物質等。權威機構和大學有專業的檢測能力和標準，以及遵守相關法規和監管要求，來確保產品的質量。

蟲草腺苷濃度

蟲草含有多種活性成分，如蟲草腺苷、蟲草酸、蟲草素等， 成分不同濃度可能會影響產品的功效。 蟲草腺苷為最受認可的蟲草類產品評價指標，含量愈高，保健功效愈強。

蟲草配方

蟲草擁有不同品種，將不同品種的蟲草以精準的比例混合出來的配方，可以達至全面調補五臟六腑，發揮更全面的養生效能，比單一蟲草CS4配方功效更全面。

是否有真人實證及第三方機構認證

真人實證可以更準確地評估蟲草的真正功效，第三方專業機構認證更具有公信力和客觀性，讓消費者放心選購。

於可靠連鎖個人護理專門店售賣

尋找信譽良好的零售商，例如到獲權威機構認證為「最受愛戴蟲草保健品零售商」的萬寧購買蟲草保健品。