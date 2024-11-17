連食3日羊肉煲痘痘爬滿臉　醫列進補注意事項：「這些人」注意

臺中醫院中醫師鄭惟仁指出，補冬的藥膳種類繁多，包括「溫補」、「平補」、「涼補」三大類，一般健康正常人三種食補吃了都沒問題，但有些體質較燥熱或涼冷，或有罹患疾病的人就要選擇性進補。

一名五十歲男性陳先生，平時就有皮膚敏感問題，最近因天氣轉涼，老婆跟朋友團購藥膳羊肉煲，幫他跟家人暖身補一補，他連吃3天後發現自己脖子跟頭皮長滿痘痘，皮膚搔癢更嚴重，就醫治療忍不住自嘲自己是不是重返青春期「回春」了？

藥膳食補補氣養身 補錯當心傷身

臺中醫院中醫師鄭惟仁指出，補冬的藥膳種類繁多，包括「溫補」、「平補」、「涼補」三大類，一般健康正常人三種食補吃了都沒問題，但有些體質較燥熱或涼冷，或有罹患疾病的人就要選擇性進補。

鄭惟仁醫師舉例，入冬常見的羊肉煲、麻油雞、薑母鴨、藥燉排骨、四物雞、燒酒等，藥性多屬於「溫補、芳香、甘甜」，服用後常感覺全身溫暖，有提振元氣，促進循環等保健作用；但反過來說，若是體質溫燥或患有特定疾病的人，應避免過度溫補，否則容易出現上火如煩躁、失眠、口破、長痘痘等症狀加重等不良反應。

此外，體質燥熱、患有自體免疫疾病如乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等，或是有高血壓、糖尿病、高血脂、痛風等代謝性疾病，以及患有濕疹、銀屑病、痤瘡、蕁麻疹等皮膚疾病患，應避免服用溫補性質的藥膳；另正在感冒發燒、急性腸胃炎等急性感染症患者以及癌症患者也不適合溫補。