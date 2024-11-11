進入冬季 養陰潤燥助防皮膚痕癢及乾燥咳嗽

雖然天氣仍不算冷，但立冬過後意味秋天已進尾聲，季節將進入冬季，天氣變得更為乾燥，容易出現皮膚痕癢、燥咳，甚至半夜腳抽筋等情形，這時飲食養生宜「養陰」，利用滋陰的食物搭配潤燥的藥材，達到滋補養身，強壯過冬的效果。
滋陰潤燥更適合
隨著飲食形態和氣候的變化，過去「立冬進補」的講法也需要因時制宜，尤其是容易有皮膚及過敏症狀困擾的大眾，「滋陰潤燥」對是更為合適的養生原則，原因是乾燥的空氣容易導致口乾、鼻乾，甚至流鼻血，即所謂的「燥勝則乾」現象。
對於皮膚容易出現乾痕及脫屑的人，有時候適合用「涼補」方式，例如多吃白色的食物，例如雪梨、百合、木耳、馬蹄、蓮藕粉、蘆薈及蜂蜜等，或搭配潤燥的藥材如麥冬、沙參等，達到滋潤肌膚的食療效果。
溫補前了解體質
另外，當氣溫轉涼，可能會因為「寒主收引」，加上乾燥津液濡養不足，使人在半夜出現腳抽筋、肌肉僵硬、痠痛等肌肉筋骨症狀。這時則可以用桂枝、當歸等具有溫補性質的藥材，促進血液循環改善症狀。
進入冬季也是流感等呼吸道傳染病的高峰期，大家除了要注意添衣保暖，也可以搭配及善用紫蘇葉、生薑、桑葉、杏仁及菊花等食材，煮成溫熱的茶飲用，當作日常保養，能抗風邪和抗過敏。至於羊肉及燉品等溫補食物，就要先了解自己的體質，以免上火引起不適。