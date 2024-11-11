進入冬季 養陰潤燥助防皮膚痕癢及乾燥咳嗽

雖然天氣仍不算冷，但立冬過後意味秋天已進尾聲，季節將進入冬季，天氣變得更為乾燥，容易出現皮膚痕癢、燥咳，甚至半夜腳抽筋等情形，這時飲食養生宜「養陰」，利用滋陰的食物搭配潤燥的藥材，達到滋補養身，強壯過冬的效果。

滋陰潤燥更適合

隨著飲食形態和氣候的變化，過去「立冬進補」的講法也需要因時制宜，尤其是容易有皮膚及過敏症狀困擾的大眾，「滋陰潤燥」對是更為合適的養生原則，原因是乾燥的空氣容易導致口乾、鼻乾，甚至流鼻血，即所謂的「燥勝則乾」現象。

對於皮膚容易出現乾痕及脫屑的人，有時候適合用「涼補」方式，例如多吃白色的食物，例如雪梨、百合、木耳、馬蹄、蓮藕粉、蘆薈及蜂蜜等，或搭配潤燥的藥材如麥冬、沙參等，達到滋潤肌膚的食療效果。