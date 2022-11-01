逾六成長期病患確診後健康轉差

經過5波疫情後，本港有逾90萬人受感染，當中不少人出現長新冠的症狀。有調查發現，有逾六成的長期病患者認為確診後健康轉差，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為，長新冠的影響可大可小，要避免情況惡化，應找出病因並及早預防。 香港復康會於今年6月中至7月底期間，以網上問卷訪問119名至少患有一種長期病患的新冠康復者，當中67%為55歲以上，長期病患中高血壓佔最多(55.5%)，其次為糖尿病(31.1%)。



逾兩成人最少6項症狀 結果顯示，有62.2%認為健康狀態轉差，自評健康改變分數由確診前的6.61跌至5.62，出現6項或以上症狀的受訪者由確診前的5%升至確診後的26.9%，大增21.9個百分點。以認知能力、睡眠質素及疲勞的轉變最為顯著，最嚴重為疲勞狀況，有47%認為確診後有很大改變，升幅達42.2個百分點；其次為半夜或過早醒來，有52.9%，升幅為40個百分點；第三為短期記憶，有50.8%，升幅為34.9個百分點。 42.9%受訪者曾因症狀尋求協助，達58.7%以藥物治療。另有48.7%認為需要中醫復康治療，其次為復康運動班(38.8%)及詳盡的醫學評估(35.3%)。 新冠肺炎康復者Carol本身患有三高，今年9月確診至今仍有疲勞、失眠、氣促及失去味覺等症狀，生活質素大受影響，體力大不如前，洗澡期間亦常因疲累而需要休息。她現時正參與政府提供的中醫復康治療，但因輪候時間過長而未有繼續。