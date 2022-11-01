逾六成長期病患確診後健康轉差

經過5波疫情後，本港有逾90萬人受感染，當中不少人出現長新冠的症狀。有調查發現，有逾六成的長期病患者認為確診後健康轉差，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為，長新冠的影響可大可小，要避免情況惡化，應找出病因並及早預防。
香港復康會於今年6月中至7月底期間，以網上問卷訪問119名至少患有一種長期病患的新冠康復者，當中67%為55歲以上，長期病患中高血壓佔最多(55.5%)，其次為糖尿病(31.1%)。
逾兩成人最少6項症狀
結果顯示，有62.2%認為健康狀態轉差，自評健康改變分數由確診前的6.61跌至5.62，出現6項或以上症狀的受訪者由確診前的5%升至確診後的26.9%，大增21.9個百分點。以認知能力、睡眠質素及疲勞的轉變最為顯著，最嚴重為疲勞狀況，有47%認為確診後有很大改變，升幅達42.2個百分點；其次為半夜或過早醒來，有52.9%，升幅為40個百分點；第三為短期記憶，有50.8%，升幅為34.9個百分點。
42.9%受訪者曾因症狀尋求協助，達58.7%以藥物治療。另有48.7%認為需要中醫復康治療，其次為復康運動班(38.8%)及詳盡的醫學評估(35.3%)。
新冠肺炎康復者Carol本身患有三高，今年9月確診至今仍有疲勞、失眠、氣促及失去味覺等症狀，生活質素大受影響，體力大不如前，洗澡期間亦常因疲累而需要休息。她現時正參與政府提供的中醫復康治療，但因輪候時間過長而未有繼續。
疫苗減長新冠風險
長新冠的常見症狀包括疲倦、腦霧、皮疹、抑鬱及焦慮等。曾祈殷指出，長新冠會隨時間而有所改善，但對心臟病、糖尿病等長期病的風險不可忽視。他稱，有研究顯示有接種疫苗的人士出現長新冠的機率較低，就算是新冠康復後，仍建議患者接種餘下劑數疫苗，減低出現持續症狀的可能。
未為意是長新冠
曾祈殷續指，一般康復者出現症狀時，未必為意或與新冠肺炎有關，他提醒，如症狀持續就應該盡早尋求專科醫生協助，避免情況持續惡化。出現長新冠症狀時，應維持均衡飲食，多補充蛋白質，以幫助身體修復受到破壞的地方；亦應有充足的睡眠，不要給自己太大壓力，切忌追求一步到位，望快速回復到確診前的身體狀態。他建議可設立短期目標，幫助身體逐步復元。