逾半有徵狀不理 港人輕視新冠

疫後復常，大家對防疫都開始鬆懈，但今年初新冠肺炎的感染人數再次上升，再加上流感及肺炎支原體夾擊，一旦多重感染，後果可以很嚴重。最近一項調查發現，有逾半人出現呼吸道徵狀時未有做檢測，亦有逾五成半認為新冠病毒的威脅已變得很輕微，49%認為，就算同時感染其他呼吸道傳染病也不會很嚴重，反映港人現時的防疫意識薄弱。
病人醫護權益協進會及香港醫院藥劑師學會於2月至3月訪問了303名40歲或以上人士，以了解港人對新冠肺炎及其他呼吸道傳染病的看法。受訪者中82%至少有一項三高問題。
55%認為威脅輕微
結果發現，在曾感染新冠肺炎的受訪者中，平均最近一次的感染為11個月前，即代表身體已沒有抗體，但53%卻表示在出現呼吸道徵狀時未有做檢測；52%在外出時沒有佩戴口罩，56%更認為新冠病毒的威脅已變得很輕微。病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生指，有48%人認為未來再感染的風險很低，49%更認為就算同時感染其他呼吸道傳染病也不會很嚴重。龐朝輝指，中老年港人，尤其是長期病患輕視新冠及其他呼吸道傳染病的威脅，情況令人擔憂。
不過，87%受訪者認為要應對不同的呼吸道傳染病，政府應及早備有足夠藥物，包括常用藥物、新冠口服藥、新冠救命藥等，更有近半人認為比打針及足夠床位更重要。
陽性個案反撲
事實上新冠檢測陽性比率在今年初反撲，而全球入深切治療部佔入院率更創過去一年新高。感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，感染人數雖未及第五波疫情，情況仍不容忽視，現時JN.1已取代XBB為本港最流行的變異病毒株，有關求診個案也大幅上升，單計2至今月初，嚴重或死亡個案已有408宗。
過去有研究指，自BA.1起的變異病毒株出現二次感染的風險較高，患者很容易「中完再中」，加上JN.1的傳染性及免疫逃逸能力較高，都增加市民的感染風險。林緯遜強調，同時感染新冠及流感或肺炎支原體並不罕見，感染的死亡率亦會提高，尤其是長者及長期病患。
龐朝輝認為，要持續應對不同的呼吸道傳染病，政府、醫管局及市民三方也要作準備，提醒港人應做好防疫措施，特別是長期病患者、長者及其照顧者，例如出現徵狀時做檢測及戴口罩、於人多地方戴口罩、勤洗手、定期接種疫苗等；醫管局宜確保人手及醫療物資儲備足夠，以備不時之需。另外他也建議政府及早做好規劃，加強公眾教育及確保有需要人士獲得藥物。