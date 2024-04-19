逾半有徵狀不理 港人輕視新冠

疫後復常，大家對防疫都開始鬆懈，但今年初新冠肺炎的感染人數再次上升，再加上流感及肺炎支原體夾擊，一旦多重感染，後果可以很嚴重。最近一項調查發現，有逾半人出現呼吸道徵狀時未有做檢測，亦有逾五成半認為新冠病毒的威脅已變得很輕微，49%認為，就算同時感染其他呼吸道傳染病也不會很嚴重，反映港人現時的防疫意識薄弱。 病人醫護權益協進會及香港醫院藥劑師學會於2月至3月訪問了303名40歲或以上人士，以了解港人對新冠肺炎及其他呼吸道傳染病的看法。受訪者中82%至少有一項三高問題。

55%認為威脅輕微 結果發現，在曾感染新冠肺炎的受訪者中，平均最近一次的感染為11個月前，即代表身體已沒有抗體，但53%卻表示在出現呼吸道徵狀時未有做檢測；52%在外出時沒有佩戴口罩，56%更認為新冠病毒的威脅已變得很輕微。病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生指，有48%人認為未來再感染的風險很低，49%更認為就算同時感染其他呼吸道傳染病也不會很嚴重。龐朝輝指，中老年港人，尤其是長期病患輕視新冠及其他呼吸道傳染病的威脅，情況令人擔憂。 不過，87%受訪者認為要應對不同的呼吸道傳染病，政府應及早備有足夠藥物，包括常用藥物、新冠口服藥、新冠救命藥等，更有近半人認為比打針及足夠床位更重要。