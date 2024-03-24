逾四成女性缺少1維他命！　孕期可能導致寶寶早產、佝僂症

維他命D是懷孕期間重要的關鍵營養素之一，不過根據台灣國健署2018至2022年「國民營養健康調查」發現，20至49歲育齡婦女維他命D缺乏(血清維他命D濃度小於20ng／mL即視為維他命D缺乏)的比率為44.6%。 國健署署長吳昭軍提醒，維他命D有助於胎兒骨骼及牙齒健康的發育，因此，鼓勵準備懷孕或已懷孕的準媽咪們應適度日曬，並在日常飲食中，攝取富含維他命D的食物，促進媽媽與寶寶的健康。

孕期維他命D攝取要注意 缺乏可能有「這些」影響 根據世界衛生組織(WHO)指出，維他命D是人體骨骼代謝的重要因子，可以經由食物(如：魚類、雞蛋等)、額外添加維他命D的食品來攝取人體所需的維他命D，或是由皮膚接受戶外陽光的紫外線照射，讓人體自行合成維他命D。 若是懷孕期間缺乏維他命D，不只孕媽咪會受到影響，可能也會導致胎兒成長出現許多問題，國健署提到，懷孕時缺乏維他命D，可能會引發成人骨軟化症及性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症，妊娠糖尿病、子癲前症、胎兒體重過輕、早產等風險也會因此增加。