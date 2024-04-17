逾四成港人有長期痛症 持續3個月應就醫

現代人在壓力及疾病的影響下易有痛症問題，如痛症持續逾3個月，即為慢性痛症，對患者的睡眠、工作、社交生活等都會造成影響。養和醫院近日一項調查顯示，逾四成受訪者有長期痛症，並以肩頸痛最常見。
76%有痛症
養和醫院於去年底訪問了3,018人，結果發現，有76%受訪者過去一個月曾經歷痛症，單計女性更達八成；有43%受訪者的痛症為慢性疼痛，當中27%更已痛逾一年。
疼痛部位中以肩頸最為常見，有62%，其次為腰背及頭，分別是38%及29%，手腳及膝蓋也是較為常見的疼痛部位。過去一個月曾經歷痛症的受訪者中，有37%並不清楚痛症原因，其次為身體機能退化(29%)、血液循環(28%)及受傷(21%)。出現疼痛後，最多人選擇以休息緩解疼痛，有59%，亦有人透過按摩、冷熱敷、放鬆、運動及食止痛藥等方法，但只有31%人選擇看醫生。
調查亦顯示痛症會為患者日常生活帶來不少影響，57%受訪者認為最影響睡眠作息，也對工作效率及表現構成影響。有44%的受訪者認為疼痛會令人情緒和精神健康欠佳，22%更指社交及人際關係也會受到影響。
疼痛急性慢性有別
世界衛生組織曾指，慢性疼痛是一類疾病，而非一種徵狀或難受感覺。疼痛可分為急性及慢性，急性疼痛由創傷或手術所致；慢性疼痛一般會持續3個月或以上，包括肌肉筋腱疼痛、與脊椎相關的疼痛，如椎間盤脫出、椎管狹窄等、癌痛，如骨轉移、腫瘤壓迫神經等，以及神經性疼痛，包括生蛇後的神經痛及三叉神經痛等。
如果未有及時處理疼痛，或會影響生活質素，更可能陷入惡性循環。養和醫院麻醉科名譽顧問醫生李振垣提醒患者，痛症一旦持續出現3個月或以上；對工作、睡眠及日常生活構成影響；或正接受長期病治療，但疼痛情況未有改善，就應該盡快求醫。醫生會根據患者狀況評估疼痛原因、性質等，視乎情況作進一步檢查後，建議合適的治療方案。
食止痛藥就得？
養和醫院麻醉科名譽顧問醫生張志偉稱，很多人低估疼痛所帶來的影響，部分病人認為自行服用止痛藥可以紓解痛楚，但延誤治療有可能令疼痛問題惡化。而對於處理疼痛有數個原則：減輕痛楚、恢復功能、盡量減少治療副作用、減低心理影響、維持生活質素等。
治療痛症
治療痛症一般會先採用非藥物方式，有需要時再按疼痛的類型和嚴重程度處方口服止痛藥物。若藥物未能有效紓緩痛楚，或患者無法承受藥物副作用，則可考慮介入性治療。張志偉指，其中射頻治療需在X光或超聲波輔助下，把電極針插至目標神經範圍，針頭釋放射頻能量達到攝氏42度以上溫度，以破壞神經纖維，阻截神經傳遞痛楚信號；冷凍治療則把冷凍探針置於目標神經附近，透過液態二氧化碳製造攝氏負78度的冰球，以低溫破壞神經組織，削弱神經傳遞痛楚的功能，從而達到止痛的效果。
如已嘗試多種方法仍無法止痛，可考慮脊髓刺激療法，通過手術把起搏器植入體內，起搏器所發出的電流能夠改變神經活動，阻截傳遞至大腦的疼痛信號，達致較持久的止痛效果。