逾四成港人有長期痛症 持續3個月應就醫

現代人在壓力及疾病的影響下易有痛症問題，如痛症持續逾3個月，即為慢性痛症，對患者的睡眠、工作、社交生活等都會造成影響。養和醫院近日一項調查顯示，逾四成受訪者有長期痛症，並以肩頸痛最常見。

76%有痛症

養和醫院於去年底訪問了3,018人，結果發現，有76%受訪者過去一個月曾經歷痛症，單計女性更達八成；有43%受訪者的痛症為慢性疼痛，當中27%更已痛逾一年。

疼痛部位中以肩頸最為常見，有62%，其次為腰背及頭，分別是38%及29%，手腳及膝蓋也是較為常見的疼痛部位。過去一個月曾經歷痛症的受訪者中，有37%並不清楚痛症原因，其次為身體機能退化(29%)、血液循環(28%)及受傷(21%)。出現疼痛後，最多人選擇以休息緩解疼痛，有59%，亦有人透過按摩、冷熱敷、放鬆、運動及食止痛藥等方法，但只有31%人選擇看醫生。