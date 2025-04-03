逾百萬港人肝脂過高 100%用家實證有效 清肝脂 解酒去黃 消疲勞

年輕或瘦底人士都有機會「肝脂過高」？原來「肝脂過高」並不是肥胖人士專利！
根據香港中文大學的全民肝臟健康普查，香港有超過100萬人面臨肝脂過高的問題，且這一現象正逐漸年輕化。無論性別或身形，即使是四肢纖瘦的人，皆可能會有肝脂過高的問題，或有隱藏著健康風險。由此可見，各年齡層的人士都應及早識別潛在問題。以下由肝臟專科江承翰醫生為大家拆解傷肝原因及推薦改善方法。
肝臟專科醫生拆解肝脂過高的原因
肝脂過高主要是由於不良的飲食及生活習慣引起，包括：
- 高油、高鹽、高糖的飲食：經常外出用餐或選擇外賣，容易攝取過量的油脂和碳水化合物，從而引發肝脂問題。
- 熬夜及生活壓力：經常熱夜、作息無定時、長期精神緊張人士及生活節奏快，都可能會增加肝臟負擔。
- 飲酒：根據香港衛生署的資料，每日飲酒的人士患酒精相關肝問題的風險，比非每日飲酒人士高達兩倍以上。
擔心會有肝脂危機？進行簡單自我檢測症狀！
若出現以下症狀，可能是肝機能不良的徵兆：
☐ 容易感到疲倦、睡眠質量差（淺眠易醒、輾轉反側）
☐ 酒後易臉紅、經常宿醉
☐ 面色長期暗沉、皮膚狀況不佳
☐ 情緒波動大、易怒
☐ 有腹脹及口氣問題
若有以上徵兆，應及早開始護肝。
用家實證【康萃樂護肝養肝益生菌】有效化解肝脂危機
不少都市人都有肝脂危機，越早著手改善，能預防未來肝問題及有效維護肝功能健康。根據真實用家*及臨床研究顯示，獲得100%用家認同護肝養肝及解酒功效顯著；超過93%用家也認同，有效改善面色、睡眠狀況及提升精神狀態。看看一眾用家分享滿意食後感。
工作應酬 - 真實用家Felix用後感
因為工作應酬頻繁，加上作息無定時， Felix的肝臟狀況變得愈來愈差，面色暗沉，還時常感到腹脹。但自從開始每日服用1粒【康萃樂護肝養肝益生菌】後，需要飲酒的日子也會多吃一粒，以加強肝臟的保護，解酒能力明顯有所提升，宿醉問題得到了改善。Felix分享道「宜家面色同肚漲問題都冇啦！」
全職媽媽 - 真實用家Christy用後感
自從成為媽媽後，時間總是不夠用，就連吃飯都得匆匆忙忙，更別提照顧自己的健康了。經常熬夜照顧小孩，加上壓力大、飲食不定，導致Christy面色變差，更感覺到身體愈來愈虛弱。自從開始服用【康萃樂護肝養肝益生菌】一星期後，身體的疲勞感明顯紓緩了。Christy分享「而家面色明亮咗，仲精神咗好多，Facial都做少咗㖭！長期食亦明顯感覺到抵抗力提升，病嘅次數少咗，終於唔使再『帶病湊仔』！」
上班族 - 真實用家Kris用後感
因為工作時間長、OT緣故，工作壓力非常大，加上餐餐外出用膳，經常會感到身體疲憊、睡眠質量不佳。然而，連續食用【康萃樂護肝養肝益生菌】一個星期後，Kris表示「而家可以feel到個人無咁攰，睡眠質素明顯好咗，每日起身都夠精神好，返工專注力都提升咗！」
星級用家楊茜堯自用推薦
育有兩兒的藝人楊茜堯Tavia，除了要熬夜OT拍攝劇集、廣告之外，放工回到家更要照顧小朋友，每日都需要與體力搏鬥！自從開始服用了【康萃樂護肝養肝益生菌】，Tavia表示「食咗一個星期後，就感覺身體已經無咁攰，夜晚好瞓咗。」不但身體疲勞感明顯減少，晚上也能睡得很好，而且腸道亦變得好順暢。Tavia更笑言「而家每晚都一覺瞓到天光，拍完一日戲精神同面色都好好，放工返屋企都仲有energy，照顧小朋友同佢哋玩！」
肝臟專科醫生推薦：1粒有齊【全球權威腸胃組織認證】護肝專用配方
【康萃樂護肝養肝益生菌】以腸肝軸方式源頭守護理肝臟健康！一粒結合了7大護肝專用益生菌株+ FOS益生元+鋅及硒配方，肝臟專科江承翰醫生推薦，經全球權威腸胃組織WGO認證，其5倍臨床有效劑量，可於1星期開始見效消除疲勞，2星期改善面黃暗沉，7週內顯著降低肝脂及改善肝指數。
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