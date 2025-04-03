逾百萬港人肝脂過高 100%用家實證有效 清肝脂 解酒去黃 消疲勞

年輕或瘦底人士都有機會「肝脂過高」？原來「肝脂過高」並不是肥胖人士專利！

根據香港中文大學的全民肝臟健康普查，香港有超過100萬人面臨肝脂過高的問題，且這一現象正逐漸年輕化。無論性別或身形，即使是四肢纖瘦的人，皆可能會有肝脂過高的問題，或有隱藏著健康風險。由此可見，各年齡層的人士都應及早識別潛在問題。以下由肝臟專科江承翰醫生為大家拆解傷肝原因及推薦改善方法。

肝臟專科醫生拆解肝脂過高的原因

肝脂過高主要是由於不良的飲食及生活習慣引起，包括：

- 高油、高鹽、高糖的飲食：經常外出用餐或選擇外賣，容易攝取過量的油脂和碳水化合物，從而引發肝脂問題。

- 熬夜及生活壓力：經常熱夜、作息無定時、長期精神緊張人士及生活節奏快，都可能會增加肝臟負擔。

- 飲酒：根據香港衛生署的資料，每日飲酒的人士患酒精相關肝問題的風險，比非每日飲酒人士高達兩倍以上。

擔心會有肝脂危機？進行簡單自我檢測症狀！

若出現以下症狀，可能是肝機能不良的徵兆：

☐ 容易感到疲倦、睡眠質量差（淺眠易醒、輾轉反側）

☐ 酒後易臉紅、經常宿醉

☐ 面色長期暗沉、皮膚狀況不佳

☐ 情緒波動大、易怒

☐ 有腹脹及口氣問題

若有以上徵兆，應及早開始護肝。

用家實證【康萃樂護肝養肝益生菌】有效化解肝脂危機

不少都市人都有肝脂危機，越早著手改善，能預防未來肝問題及有效維護肝功能健康。根據真實用家*及臨床研究顯示，獲得100%用家認同護肝養肝及解酒功效顯著；超過93%用家也認同，有效改善面色、睡眠狀況及提升精神狀態。看看一眾用家分享滿意食後感。

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