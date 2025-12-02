熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-12-02 16:45:00

逾150護膚化妝品疑混入禁用蘇丹紅 一文睇清涉事產品及自救方法

分享：
逾150護膚化妝品疑混入禁用蘇丹紅 一文睇清涉事產品及自救方法

逾150護膚化妝品疑混入禁用蘇丹紅 一文睇清涉事產品及自救方法

內地、台灣及韓國化妝及護膚品近日被爆出含有禁用蘇丹紅，涉及多個知名品牌，引起大眾關注。據報事件起因與新加坡供應商Campo Research提供之其中一項原料有關，涉事產品包括唇膏、卸妝產品、精華及防曬等。到底用後會造成甚麼影響？涉事產品有哪些？本文將為大家一一拆解。

導致皮膚敏感、紅腫、乾燥脫皮

蘇丹紅為一組工業染料，一般用作油漆、染料等，現時被國際癌症研究機構IARC列為第三類致癌物，暫時並無明確的研究指出蘇丹紅對人體致癌，但在動物實驗顯示有致癌及突變風險。雖然如此，有皮膚科醫生指出，長期使用涉事產品，可能導致皮膚敏感、紅腫、乾燥脫皮等。

紅色複方(Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)

台灣食藥署副署長王德原指，涉事工業染料為「蘇丹4號」，是由新加坡供應商Campo Research所提供的「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」，標榜天然植物萃取，惟當中混入了蘇丹紅以提亮色澤，導致多個品牌在不知情下誤信檢測報告而「中招」。

adblk5
逾150護膚化妝品疑混入禁用蘇丹紅 一文睇清涉事產品及自救方法

涉事原材料標榜天然植物萃取，惟當中混入了蘇丹紅以提亮色澤。

自救排毒法

如果市民不小心誤用有關產品，應立即停用，因涉事產品包括唇部產品，建議可透過以下幾點排出毒素。

  1. 多食不同蔬果，以攝取纖維及其他營養
  2. 深綠色蔬菜可協助肝臟解毒
  3. 乳酪可增加腸道好菌
  4. 多喝水
  5. 多做運動以增加新陳代謝

另外如果市民使用相關產品後出現皮膚敏感、紅腫等問題，都應盡快向皮膚科醫生求醫。

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

涉事產品名單

台灣

  • 歐萊德

歐萊德男用養髮液

 01103999B09-5411(已召回)

01103999B09-5471(未銷售)

01103999E01-5451(未銷售)

01103999E01-5471(未銷售)

5391 (半成品)

歐萊德女用養髮液5201(半成品)

 

  • 綠藤生機

專心護唇油莓紅版 

M25062702

M25073001(未銷售)

M25100701(半成品)

 

  • 慶生堂化粧品股份有限公司

古寶無患子 古寶亮澤修護潤唇膏

125D12

植肌生技  炫彩粉漾潤唇膏－01 淡粉

125G07

馨妍藝美    綻妍潤色護唇膏

125H16(未銷售)

索尼國際    波波要趣了假日口紅 #03 

125J13(未銷售)

林荃企業    CINQUAIN 思珂 全面修護唇精華 

22-251000014(半成品)

庫葛兒    COOL GIRL 護唇精華 

11-250800001(半成品)

11-251000019(半成品)

11-251100005(半成品)

  • 沛諾美學生技國際有限公司

MIAU PDRN 極度修護噴霧

510201(未銷售)

彤采妮股份有限公司

軒郁國際 未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏

100mLTE414TE624TE815

8mLTE414

沛美生醫科技股份有限公司

球精華、奶油髮霜、奶油面霜

未對外販售

  • 威欣利實業股份有限公司

軒郁國際 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊

POI010001

孟鄉生化科技股份有限公司

益通泰 EYELES 超導水凝法令膜(膠原膜)

MFG:2025.09.16(未銷售)

創達生技 LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil 

MFG:2025.04.07 LOT:DGA1

駿逸 豐姿妍麗－傳明酸嫩白輕乳霜 

MFG:20251104KDA1

恬雅生物科技 辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷

MFG:2025.07.11LOT:GKA1(已召回)

益通泰 Dr.future長泰健康超微導發拉利膜之超微導水凝膜

LBA1A

資料來源：台灣食藥署

 

另外，台灣社交平台專頁張麗卿老師課程園地整理了有關名單，透過CosDNA資料庫篩選後，發現以下產品均含有自稱天然原料的「紅色複方」，其組成包括「Eclipta Prostrata ExtractMelia Azadirachta Leaf Extract Moringa Pterygosperma Oil」這三種原料。

(名單僅供參考，以官方檢測為準)

 

  • AHC 超水感淨亮涼感防曬精華40ml SAFE ON LIGHT SUN SERUM SPF 50+ PA++++
  • anillO - Rosy Night Hair Mist 100ml
  • (Avon) Isa Knox LXNEW Platinum Sculpting Oil Serum
  • Aromatica Frankincense Youth Renewal Cream 프랑킨센스 유스 리뉴얼 크림 50ML (2025)
  • Alpyn Beauty Clarifying Facial Oil with Retinol & Pink Algae
  • Aprilskin Pink aloe 78% mucin serum
  • Alpyn Beauty Clarifying Facial Oil with Retinol & Pink Algae
  • A'pieu 어퓨 Mineral Lip & Eye Remover Sweet Rose 미네랄 립앤아이 리무버 스윗로즈
  • artnaturals HIMALAYAN SALT SCRUB
  • ALPYN Wild Huckleberry Brightening Peel Mask for Sensitive Skin
  • Banila Co Blooming Youth Peach Collagen Multi Stick Balm
  • BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Deep Cleansing Balm
  • Banila Co Dear Hydration Water Barrier Cream
  • Biodance Rejuvenating Caviar PDRN Real Deep Mask
  • Biodance Collagen Cleansing Oil
  • BLIV:U Collagen Bouncing Sunscreen 50ml
  • Be The Skin Vitavita Raspberry PDRN Cream 50g
  • Banila Co Bounce eye cream
  • Banila Co Dear Hydration Water Barrier Cream
  • Beplain Vita C Watermelon Serum
  • Beauty of Joseon Cleansing Oil
  • BioHilbo Pro Biological Enhancement Cream
  • B Banila Co Blooming Youth Peach Collagen Multi Stick Balm
  • Cure Lifting Stick Balm 9g
  • CINQUAIN思珂 全面修護唇精華
  • ClarityRx Better With Age Renewing Bakuchiol Serum
  • Centella Asiatica & Niacinamide
  • Cosmedix EMULSION Intense Hydrator
  • dAlba capsule serum
  • daymellow - PDRN Panthenol Calming Barrier Cream 80ml
  • Dr.G Red Blemish Bakuchiol Pore-Jet Serum 30ml (with Refill)
  • Dr. Idriss MAJOR FADE Disco Block (SPF 50)
  • Dr. Ceuracle - Vegan Kombucha Tea Lip Balm 3.7g
  • D'Alba Vital Spray Serum
  • Dr. Ceuracle Vegan Active Berry Lifting Cream
  • DARLING* RED VITA RESCUE Vitamin Complex Regenerating Cream
  • Dr.FORHAIR UNOVE Silk Oil Essence
  • DERMA FACTORY double whitening cream
  • Derma Factory Volufiline 5% Blending Serum
  • Dr.Jart+ V7 Brightening Mask
  • EQQUALBERRY - Bakuchiol Plumping Capsule Cream
  • Face Lotion UVA/UVB Protection
  • Frankly PDRN Bounce Ball Serum
  • FRUDIA Velvet Fit Blurring Sun Primer 遮瑕防曬妝前飾底乳
  • Fraijour - Retin-Collagen 3D Core Lip Oil 3.2ml
  • Frudia 石榴保濕彈潤精華 Pomegranate Nutri-Moisturizing Serum
  • FACE REPUBLIC Blooming Collagen Eye Booster Eye cream
  • GOONGBE Kids Color Lip Balm 3.3g
  • growus Damage Therapy Hair Milk
  • Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops Serum $35
  • GO TAPA BAKUCHIOL FIRMING CREAM
  • GROWUS 珍珠粉損傷修護髮膜
  • Hwarang Bell flower cleansing balm
  • Herbivore Cloud Jelly Pink Plumping Hydration Serum
  • Heimish All Clean Balm
  • id PLACOSMETICS - id EXO-V® Plus Ampoule 30ml
  • It'S SKIN Blue Snail Cream Daily Face Moisturizer w/Snail Mucin Essence, ROOTON 喚活極萃雙效修護髮油 100ml
  • KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm- Olive Young
  • Kora Organics Plant Stem Cell Retinol Alternative Moisturizer
  • KAHI 撫紋爆彈晶球精萃組
  • KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm- Olive Young
  • KraveBeauty 24 Carrot Retinal
  • KAIBEAUTY 全時防護輕透隔離乳 SPF50+ PA++++
  • Kaja Juicy Glass Lip Oil Color: Rose Hip Spritz - rose pink
  • KINSHIP Brightwave Eye Cream
  • KAHI Wrinkle Bounce All-in-One Hydrating Multi-Balm for Face, Lips, Eyes and Neck - Daily Moisturizer Stick with Moisture Mist
  • KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm
  • Ludeya 6D Lifting Power Amber Time Capsule 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊 56
  • Laka Soothing Vegan Lip Oil
  • medicube PDRN Pink Collagen Capsule cream
  • Medicube PDRN Pink Peptide Serum Mist
  • MEDI-PEEL Peptide-Tox Bor Ampoule Oil 15mL
  • Medicube Age-R Collagen Booster Gel
  • Medik8 Crystal Retinal 20
  • Miss Flower & Mr.Honey Propolis Rejuvenating Ampoule Mist 99ml
  • MEDIK8 Crystal retinal ceramide eye 3
  • Medicube Age-R膠原導入凝膠 Collagen Booster Gel Serum
  • MiSSHA グロウスキンバーム
  • MiSSHA - Chogongjin Chaeome Jin Cream
  • MiSSHA 미샤 Glow Skin Balm 글로우 스킨밤
  • make p:rem Safe Me Amino Refresh Cleansing Balm
  • MEDIHEAL Moisture UV Cut Sun Cream 50g
  • numbuzin No.1 Purple Complex Moisture Balancing Soothing Cream
  • OLAPLEX No.7 Bonding Hair Oil $30
  • Olaplex No.7 Bonding Frizz Reduction & Heat Protectant Hair Oil
  • ONE DAY'S YOU Real Collagen Intense Cream
  • Pacifica Sun Dreams Illuminating SPF 30
  • Peach and Lily Retinol for all
  • Peach and Lily Overnight Stay Night Cream
  • PESTLO Rejurecipe TXA Cream
  • PESTLO Rejurecipe TXA Freckle Cream
  • philosophy kiss me tonight lip balm
  • Rovectin Panthenol Body Cream, 5.92 fl oz (175 ml)
  • Rooton 마닌티오 바디오일
  • Rozino Glow Vitamin C Tumeric Face Oil
  • RIRE Vitamin Lip Sleeping Mask (10g)
  • SOME BY MI PDRN Spirulina Soothing Repair Serum
  • SOMEBYMI A醇強效抗皺精華液 視黃醇精華液
  • Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum - 30ml
  • SUNGBOON EDITOR Apple Peel Glow Skin Soothing Cream
  • SUNGBOON EDITOR Apple Peel Glow Skin Soothing Toner
  • Sungboon editor 蘋果皮澎彈拋光棉片
  • Sunday Riley CEO Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil
  • SKINPASTEL RECOVERY X5 RETINOL SERUM
  • Sunday Riley CEO Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil
  • SUNGBOON EDITOR Active Marine Astaxanthin Capsule Cream
  • T'ELSE Blue Agave Hyaluronic Acid Cream
  • The Crème Shop Sanrio Kuromi Klean Beauty Intensive Overnight Moisture Gelee Mask
  • THE SAEM ECO SOUL LIP OIL 6ML
  • THE PLANT BASE - Time Stop Vitamin Ampoule
  • TONYMOLY Red Retinol Callus Synergy Ampoule 全效逆齡再生緊緻安瓶
  • Tocobo Vita glaze lip mask
  • True Botanicals Phyto-Retinol Advanced Clinical Cream
  • Torriden DIVE IN Watery Moisture Sunscreen SPf 50+ PA++++
  • THE FACE SHOP (菲詩小舖) The Therapy Vegan Blending Cream 純素雪絨花彈潤調和霜
  • TONYMOLY BCDation Ultra Quick Cover Stick #23 Warm Beige BCD空氣感粉底棒
  • UNOVE 柔諾依 絲柔護髮精油(柔綻花香)
  • Ursa Major Mountain Glow Serum
  • Ursa Major Golden Serum
  • UNOVE Silk Oil Essence 35000
  • VT Riddle shot Synergy Repair Cream EX Plus 리들샷 시너지 리페어 크림 EX 플러스 50mL
  • VT Cosmetics PDRN Cream 100
  • VT Cosmetics Cica Mild Cleansing Balm
  • Vegamour HYDR-8
  • VITAHALO 비타할로 Hair Argan Oil 헤어 아르간오일
  • WellDerma Sapphire Low Molecule Collagen Wrinkle Multi Stick 10g
  • YIHANCARINO 麗仁堂 天祕蜜 滋養駐顏黑蔘面霜
  • ダルバ ホワイトトリュフナリシングセラムリップバーム 3.6g
  • 2aN 芙蓉花護唇油
  • 艾多美 凝萃撫紋萬用棒
  • 安麗雅芝 晶萃煥活精華 Super Phyto Nutrition Serum

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 