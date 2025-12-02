逾150護膚化妝品疑混入禁用蘇丹紅 一文睇清涉事產品及自救方法

內地、台灣及韓國化妝及護膚品近日被爆出含有禁用蘇丹紅，涉及多個知名品牌，引起大眾關注。據報事件起因與新加坡供應商Campo Research提供之其中一項原料有關，涉事產品包括唇膏、卸妝產品、精華及防曬等。到底用後會造成甚麼影響？涉事產品有哪些？本文將為大家一一拆解。
導致皮膚敏感、紅腫、乾燥脫皮
蘇丹紅為一組工業染料，一般用作油漆、染料等，現時被國際癌症研究機構IARC列為第三類致癌物，暫時並無明確的研究指出蘇丹紅對人體致癌，但在動物實驗顯示有致癌及突變風險。雖然如此，有皮膚科醫生指出，長期使用涉事產品，可能導致皮膚敏感、紅腫、乾燥脫皮等。
紅色複方(Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)
台灣食藥署副署長王德原指，涉事工業染料為「蘇丹4號」，是由新加坡供應商Campo Research所提供的「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」，標榜天然植物萃取，惟當中混入了蘇丹紅以提亮色澤，導致多個品牌在不知情下誤信檢測報告而「中招」。
自救排毒法
如果市民不小心誤用有關產品，應立即停用，因涉事產品包括唇部產品，建議可透過以下幾點排出毒素。
- 多食不同蔬果，以攝取纖維及其他營養
- 深綠色蔬菜可協助肝臟解毒
- 乳酪可增加腸道好菌
- 多喝水
- 多做運動以增加新陳代謝
另外如果市民使用相關產品後出現皮膚敏感、紅腫等問題，都應盡快向皮膚科醫生求醫。
涉事產品名單
台灣
-
歐萊德
歐萊德男用養髮液
01103999B09-5411(已召回)
01103999B09-5471(未銷售)
01103999E01-5451(未銷售)
01103999E01-5471(未銷售)
5391 (半成品)
歐萊德女用養髮液5201(半成品)
-
綠藤生機
專心護唇油莓紅版
M25062702
M25073001(未銷售)
M25100701(半成品)
-
慶生堂化粧品股份有限公司
古寶無患子 古寶亮澤修護潤唇膏
125D12
植肌生技 炫彩粉漾潤唇膏－01 淡粉
125G07
馨妍藝美 綻妍潤色護唇膏
125H16(未銷售)
索尼國際 波波要趣了假日口紅 #03
125J13(未銷售)
林荃企業 CINQUAIN 思珂 全面修護唇精華
22-251000014(半成品)
庫葛兒 COOL GIRL 護唇精華
11-250800001(半成品)
11-251000019(半成品)
11-251100005(半成品)
-
沛諾美學生技國際有限公司
MIAU PDRN 極度修護噴霧
510201(未銷售)
彤采妮股份有限公司
軒郁國際 未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏
100mL：TE414／TE624／TE815
8mL：TE414
沛美生醫科技股份有限公司
球精華、奶油髮霜、奶油面霜
未對外販售
-
威欣利實業股份有限公司
軒郁國際 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊
POI010001
孟鄉生化科技股份有限公司
益通泰 EYELES 超導水凝法令膜(膠原膜)
MFG:2025.09.16(未銷售)
創達生技 LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil
MFG:2025.04.07 LOT:DGA1
駿逸 豐姿妍麗－傳明酸嫩白輕乳霜
MFG:20251104KDA1
恬雅生物科技 辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷)
MFG:2025.07.11LOT:GKA1(已召回)
益通泰 Dr.future長泰健康超微導發拉利膜之超微導水凝膜
LBA1A
資料來源：台灣食藥署
另外，台灣社交平台專頁張麗卿老師課程園地整理了有關名單，透過CosDNA資料庫篩選後，發現以下產品均含有自稱天然原料的「紅色複方」，其組成包括「Eclipta Prostrata Extract、Melia Azadirachta Leaf Extract＆ Moringa Pterygosperma Oil」這三種原料。
(名單僅供參考，以官方檢測為準)
- AHC 超水感淨亮涼感防曬精華40ml SAFE ON LIGHT SUN SERUM SPF 50+ PA++++
- anillO - Rosy Night Hair Mist 100ml
- (Avon) Isa Knox LXNEW Platinum Sculpting Oil Serum
- Aromatica Frankincense Youth Renewal Cream 프랑킨센스 유스 리뉴얼 크림 50ML (2025)
- Alpyn Beauty Clarifying Facial Oil with Retinol & Pink Algae
- Aprilskin Pink aloe 78% mucin serum
- Alpyn Beauty Clarifying Facial Oil with Retinol & Pink Algae
- A'pieu 어퓨 Mineral Lip & Eye Remover Sweet Rose 미네랄 립앤아이 리무버 스윗로즈
- artnaturals HIMALAYAN SALT SCRUB
- ALPYN Wild Huckleberry Brightening Peel Mask for Sensitive Skin
- Banila Co Blooming Youth Peach Collagen Multi Stick Balm
- BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Deep Cleansing Balm
- Banila Co Dear Hydration Water Barrier Cream
- Biodance Rejuvenating Caviar PDRN Real Deep Mask
- Biodance Collagen Cleansing Oil
- BLIV:U Collagen Bouncing Sunscreen 50ml
- Be The Skin Vitavita Raspberry PDRN Cream 50g
- Banila Co Bounce eye cream
- Banila Co Dear Hydration Water Barrier Cream
- Beplain Vita C Watermelon Serum
- Beauty of Joseon Cleansing Oil
- BioHilbo Pro Biological Enhancement Cream
- B Banila Co Blooming Youth Peach Collagen Multi Stick Balm
- Cure Lifting Stick Balm 9g
- CINQUAIN思珂 全面修護唇精華
- ClarityRx Better With Age Renewing Bakuchiol Serum
- Centella Asiatica & Niacinamide
- Cosmedix EMULSION Intense Hydrator
- dAlba capsule serum
- daymellow - PDRN Panthenol Calming Barrier Cream 80ml
- Dr.G Red Blemish Bakuchiol Pore-Jet Serum 30ml (with Refill)
- Dr. Idriss MAJOR FADE Disco Block (SPF 50)
- Dr. Ceuracle - Vegan Kombucha Tea Lip Balm 3.7g
- D'Alba Vital Spray Serum
- Dr. Ceuracle Vegan Active Berry Lifting Cream
- DARLING* RED VITA RESCUE Vitamin Complex Regenerating Cream
- Dr.FORHAIR UNOVE Silk Oil Essence
- DERMA FACTORY double whitening cream
- Derma Factory Volufiline 5% Blending Serum
- Dr.Jart+ V7 Brightening Mask
- EQQUALBERRY - Bakuchiol Plumping Capsule Cream
- Face Lotion UVA/UVB Protection
- Frankly PDRN Bounce Ball Serum
- FRUDIA Velvet Fit Blurring Sun Primer 遮瑕防曬妝前飾底乳
- Fraijour - Retin-Collagen 3D Core Lip Oil 3.2ml
- Frudia 石榴保濕彈潤精華 Pomegranate Nutri-Moisturizing Serum
- FACE REPUBLIC Blooming Collagen Eye Booster Eye cream
- GOONGBE Kids Color Lip Balm 3.3g
- growus Damage Therapy Hair Milk
- Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops Serum $35
- GO TAPA BAKUCHIOL FIRMING CREAM
- GROWUS 珍珠粉損傷修護髮膜
- Hwarang Bell flower cleansing balm
- Herbivore Cloud Jelly Pink Plumping Hydration Serum
- Heimish All Clean Balm
- id PLACOSMETICS - id EXO-V® Plus Ampoule 30ml
- It'S SKIN Blue Snail Cream Daily Face Moisturizer w/Snail Mucin Essence, ＄ROOTON 喚活極萃雙效修護髮油 100ml
- KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm- Olive Young
- Kora Organics Plant Stem Cell Retinol Alternative Moisturizer
- KAHI 撫紋爆彈晶球精萃組
- KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm- Olive Young
- KraveBeauty 24 Carrot Retinal
- KAIBEAUTY 全時防護輕透隔離乳 SPF50+ PA++++
- Kaja Juicy Glass Lip Oil Color: Rose Hip Spritz - rose pink
- KINSHIP Brightwave Eye Cream
- KAHI Wrinkle Bounce All-in-One Hydrating Multi-Balm for Face, Lips, Eyes and Neck - Daily Moisturizer Stick with Moisture Mist
- KAHI Wrinkle Bounce Multi Balm
- Ludeya 6D Lifting Power Amber Time Capsule 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊 56入
- Laka Soothing Vegan Lip Oil
- medicube PDRN Pink Collagen Capsule cream
- Medicube PDRN Pink Peptide Serum Mist
- MEDI-PEEL Peptide-Tox Bor Ampoule Oil 15mL
- Medicube Age-R Collagen Booster Gel
- Medik8 Crystal Retinal 20
- Miss Flower & Mr.Honey Propolis Rejuvenating Ampoule Mist 99ml
- MEDIK8 Crystal retinal ceramide eye 3
- Medicube Age-R膠原導入凝膠 Collagen Booster Gel Serum
- MiSSHA グロウスキンバーム
- MiSSHA - Chogongjin Chaeome Jin Cream
- MiSSHA 미샤 Glow Skin Balm 글로우 스킨밤
- make p:rem Safe Me Amino Refresh Cleansing Balm
- MEDIHEAL Moisture UV Cut Sun Cream 50g
- numbuzin No.1 Purple Complex Moisture Balancing Soothing Cream
- OLAPLEX No.7 Bonding Hair Oil $30
- Olaplex No.7 Bonding Frizz Reduction & Heat Protectant Hair Oil
- ONE DAY'S YOU Real Collagen Intense Cream
- Pacifica Sun Dreams Illuminating SPF 30
- Peach and Lily Retinol for all
- Peach and Lily Overnight Stay Night Cream
- PESTLO Rejurecipe TXA Cream
- PESTLO Rejurecipe TXA Freckle Cream
- philosophy kiss me tonight lip balm
- Rovectin Panthenol Body Cream, 5.92 fl oz (175 ml)
- Rooton 마닌티오 바디오일
- Rozino Glow Vitamin C Tumeric Face Oil
- RIRE Vitamin Lip Sleeping Mask (10g)
- SOME BY MI PDRN Spirulina Soothing Repair Serum
- SOMEBYMI A醇強效抗皺精華液 視黃醇精華液
- Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum - 30ml
- SUNGBOON EDITOR Apple Peel Glow Skin Soothing Cream
- SUNGBOON EDITOR Apple Peel Glow Skin Soothing Toner
- Sungboon editor 蘋果皮澎彈拋光棉片
- Sunday Riley CEO Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil
- SKINPASTEL RECOVERY X5 RETINOL SERUM
- Sunday Riley CEO Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil
- SUNGBOON EDITOR Active Marine Astaxanthin Capsule Cream
- T'ELSE Blue Agave Hyaluronic Acid Cream
- The Crème Shop Sanrio Kuromi Klean Beauty Intensive Overnight Moisture Gelee Mask
- THE SAEM ECO SOUL LIP OIL 6ML
- THE PLANT BASE - Time Stop Vitamin Ampoule
- TONYMOLY Red Retinol Callus Synergy Ampoule 全效逆齡再生緊緻安瓶
- Tocobo Vita glaze lip mask
- True Botanicals Phyto-Retinol Advanced Clinical Cream
- Torriden DIVE IN Watery Moisture Sunscreen SPf 50+ PA++++
- THE FACE SHOP (菲詩小舖) The Therapy Vegan Blending Cream 純素雪絨花彈潤調和霜
- TONYMOLY BCDation Ultra Quick Cover Stick #23 Warm Beige BCD空氣感粉底棒
- UNOVE 柔諾依 絲柔護髮精油(柔綻花香)
- Ursa Major Mountain Glow Serum
- Ursa Major Golden Serum
- UNOVE Silk Oil Essence 35000원
- VT Riddle shot Synergy Repair Cream EX Plus 리들샷 시너지 리페어 크림 EX 플러스 50mL
- VT Cosmetics PDRN Cream 100
- VT Cosmetics Cica Mild Cleansing Balm
- Vegamour HYDR-8
- VITAHALO 비타할로 Hair Argan Oil 헤어 아르간오일
- WellDerma Sapphire Low Molecule Collagen Wrinkle Multi Stick 10g
- YIHANCARINO 麗仁堂 天祕蜜 滋養駐顏黑蔘面霜
- ダルバ ホワイトトリュフナリシングセラムリップバーム 3.6g
- 2aN 芙蓉花護唇油
- 艾多美 凝萃撫紋萬用棒
- 安麗雅芝 晶萃煥活精華 Super Phyto Nutrition Serum