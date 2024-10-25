遇疑似突發中風者 務必冷靜及報案求助

香港人口密集，身邊隨時可能遇到突發性急中風病患者。如學會緊急處理的知識，除可以適時提供幫助，讓患者能把握中風後4.5小時的黃金時間接受靜脈溶血劑治療外，或可減低病人因未能及時獲得救治，而引致嚴重後遺症的機會。

由於不少中風患者於病發初期，對身體出現的症狀不以為意，只當作是普通的不適，故忽略了求醫檢查。中風往往會突如其來地發生，病人於發病時一般會有四種徵狀──當身邊有人突然說話時語言不清、舌頭打結、表達困難，甚至語無倫次；同時當其笑時面部表稱不對稱，出現流口水及眼斜，手腳行動亦出現障礙等，便有可能是突發性中風。應立即報警求助，以免患者因失救死亡或導致殘疾。