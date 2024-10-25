遇疑似突發中風者 務必冷靜及報案求助

香港人口密集，身邊隨時可能遇到突發性急中風病患者。如學會緊急處理的知識，除可以適時提供幫助，讓患者能把握中風後4.5小時的黃金時間接受靜脈溶血劑治療外，或可減低病人因未能及時獲得救治，而引致嚴重後遺症的機會。
由於不少中風患者於病發初期，對身體出現的症狀不以為意，只當作是普通的不適，故忽略了求醫檢查。中風往往會突如其來地發生，病人於發病時一般會有四種徵狀──當身邊有人突然說話時語言不清、舌頭打結、表達困難，甚至語無倫次；同時當其笑時面部表稱不對稱，出現流口水及眼斜，手腳行動亦出現障礙等，便有可能是突發性中風。應立即報警求助，以免患者因失救死亡或導致殘疾。
助病人保持呼吸正常
免誤吞異物致肺部受損
在報警後等待救護車期間，可讓患者先輕輕躺下，並將病人的上衣鈕扣或領帶等解開；若病人有假牙，亦應先拿掉，並且先移走附近尖銳或能引致危險的物件，以保持病人可正常呼吸及避免誤吞異物入呼吸道。在醫護人員到來前，不應胡亂讓病人服用任何藥物。同時，可讓病人側臥在地，以防嘔吐物或分泌物因嗆咳誤入氣管引致肺炎。如病人有抽搐症狀，可用毛巾捲起放入病人口中，以免病人咬傷舌頭，並要記下抽蓄發作的時間及情況，以便告知醫護人員。此外，如知道病人有高血壓或糖尿病史，亦可測量並記低血壓值及血糖值，以便一併告知醫護人員。當病人獲救護車送院後，醫護人員會先進行檢查以確定病人是患「缺血性中風」或是「失血性中風」，從而再作出相應治療。