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健康
2023-10-30 13:30:02

遇虎頭蜂身邊盤旋 「切勿做1動作」：小心蜂群攻擊！

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蚊叮

夏秋兩季往往是蜂螫通報高峰期，郊外旅遊須小心蜜蜂和胡蜂(俗稱虎頭蜂)出沒與螫傷，虎頭蜂相較蜜蜂有較強的蜂毒性與攻擊性。

秋高氣爽，秋天天氣晴朗且穩定，除早晚稍有涼意，整天都是適合出遊到郊區健行散步的絕佳好天氣。醫生提醒，除了要補充水分與注意保暖外，在山區或郊外行走須留意可能的蚊蟲叮咬，或虎頭蜂蜂螫，做好個人保護措施，讓出遊可以盡興踏足大自然多樣的景觀，亦可放心且確保旅遊安全。

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戶外小心白紋伊蚊、蟎 持續高燒盡快就醫

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科醫生鍾稟彥說，目前台灣郊區雖少有登革熱的案例，但仍須小心白紋伊蚊(Aedes albopictus)出沒，主要症狀：突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛與出疹及搔癢，及警示出血與重症徵兆。叢林斑疹傷寒的病媒為蟎(Mite)，蟎會停留於郊外草叢，伺機攀附到經過的動物或人身上，若遭具傳染性的蟎或其幼蟲叮咬，經由其唾液感染叢林斑疹傷寒，不會直接由人傳染給人。臨床症狀主要有持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、叮咬處出現無痛性的焦痂(eschar)

白紋伊蚊

目前郊區雖少有登革熱的案例，但仍須小心白紋伊蚊(Aedes albopictus)出沒。

預防蚊蟲四步驟 遇虎頭蜂切勿揮打引發攻擊

預防蚊蟲可以採取以下預防措施：

  1. 穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。
  2. 使用蚊帳：在戶外露營或住宿，使用蚊帳是保護自己免受蚊子叮咬的有效方法。
  3. 於衣物及皮膚裸露部位使用防蚊液體：塗抹含有DEETpicaridin等防蚊成分的防蚊液體，以確保額外的保護。
  4. 減少暴露草叢環境，離開草叢環境後應盡快沐浴並更換全部衣物，避免蟎的附著和叮咬，以降低感染風險。

夏秋兩季往往是蜂螫通報高峰期，郊外旅遊須小心蜜蜂和胡蜂(俗稱虎頭蜂)出沒與螫傷，虎頭蜂相較蜜蜂有較強的蜂毒性與攻擊性。在戶外活動時，建議避免穿著鮮艷衣物或塗抹香水。因蜂群有領域性，若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻，更不要揮動手臂或跑開，導致引來蜂群攻擊。

蚊怕水

塗抹含有DEET或picaridin等防蚊成分的防蚊液體，以確保額外的保護。

蜂毒性造成全身溶血 嚴重恐終生洗腎

鍾稟彥提醒，無論蜜蜂或虎頭蜂的蜂螫，特別小心發生蕁麻疹、眼睛腫、呼吸不順等急性過敏反應，若再被蜂螫，一定要盡快求醫，並遵從醫囑治療，切勿因當下沒有不適就輕視潛在的過敏性休克與全身性毒性反應。蜂螫若及時治療，大多不會留下後遺症，但若不幸因蜂毒性造成全身溶血，橫紋肌溶解併腎臟損傷，或造成慢性腎衰竭，恐需要終生洗腎。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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