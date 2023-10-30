遇虎頭蜂身邊盤旋 「切勿做1動作」：小心蜂群攻擊！

秋高氣爽，秋天天氣晴朗且穩定，除早晚稍有涼意，整天都是適合出遊到郊區健行散步的絕佳好天氣。醫生提醒，除了要補充水分與注意保暖外，在山區或郊外行走須留意可能的蚊蟲叮咬，或虎頭蜂蜂螫，做好個人保護措施，讓出遊可以盡興踏足大自然多樣的景觀，亦可放心且確保旅遊安全。

戶外小心白紋伊蚊、蟎 持續高燒盡快就醫 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科醫生鍾稟彥說，目前台灣郊區雖少有登革熱的案例，但仍須小心白紋伊蚊(Aedes albopictus)出沒，主要症狀：突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛與出疹及搔癢，及警示出血與重症徵兆。叢林斑疹傷寒的病媒為蟎(Mite)，蟎會停留於郊外草叢，伺機攀附到經過的動物或人身上，若遭具傳染性的蟎或其幼蟲叮咬，經由其唾液感染叢林斑疹傷寒，不會直接由人傳染給人。臨床症狀主要有持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、叮咬處出現無痛性的焦痂(eschar)。

預防蚊蟲四步驟 遇虎頭蜂切勿揮打引發攻擊 預防蚊蟲可以採取以下預防措施： 穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。 使用蚊帳：在戶外露營或住宿，使用蚊帳是保護自己免受蚊子叮咬的有效方法。 於衣物及皮膚裸露部位使用防蚊液體：塗抹含有 DEET 或 picaridin 等防蚊成分的防蚊液體，以確保額外的保護。 減少暴露草叢環境，離開草叢環境後應盡快沐浴並更換全部衣物，避免蟎的附著和叮咬，以降低感染風險。 夏秋兩季往往是蜂螫通報高峰期，郊外旅遊須小心蜜蜂和胡蜂(俗稱虎頭蜂)出沒與螫傷，虎頭蜂相較蜜蜂有較強的蜂毒性與攻擊性。在戶外活動時，建議避免穿著鮮艷衣物或塗抹香水。因蜂群有領域性，若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻，更不要揮動手臂或跑開，導致引來蜂群攻擊。