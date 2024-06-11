遊戲治療 助解學童情緒危機

早前中文大學一項學童精神健康調查發現，接近四分一人在過去一年受到最少一種精神疾病因擾，甚至有小部分人出現自殺念頭、計劃自殺或自殺未遂，情況令人關注。養和醫院養和山村義工隊與非牟利機構「開心大本營」合作，希望及早辨識有需要學童，及時介入並提供支援。
研究同時指出，最影響兒童及青少年精神健康的因素包括父母自己的情緒困擾、睡眠欠佳及與學校有關。養和醫院臨床醫療心理學中心副主任馮淑敏博士表示，「可是近半數學童照顧者不願尋求專業協助，有些害怕負面標籤、有些人則低估了問題嚴重性。」
情緒警號
如學童受情緒困擾，家長其實有跡可尋，他們會難集中精神、焦慮不安、易發脾氣、易哭、反應過敏、自信心低落等。馮淑敏指具體情況如下：
- 學業成績倒退、態度散漫、常發白日夢，甚至逃避上學；
- 比平日靜、無精打采、減少參與以往熱愛的活動；
- 封閉自己、離群；
- 行為倒退如小朋友般；
- 難以入睡或放鬆：
- 失去胃口、開心的感覺；
- 常有腸胃不適、頭痛頭暈；
- 有自殘行為。
打開心鎖
處理情緒問題，心理學家會先以輔導技巧建立可信任的治療關係，在臨床診斷中找出問題所在，作出適合的心理干預，例如認知行為治療、藥物治療等；若不善於言語表達，也可透過遊戲治療介入。開心大本營行政總裁、遊戲治療師鍾雅芬解釋，「透過畫紙畫筆、治療室的玩具、角色扮演遊戲等，打開他們的心鎖、找出核心情緒。例如有一個小朋友，就用玩具排列出情境，一個軍人被圍欄圍住，圍欄外有很多猛獸。原來他在學校被欺凌，想反抗。後來治療時亦用故事性的方法，以玩具消防車從蛇的手中救回嬰兒，代表過程中有人支援，而小朋友亦參與其中，讓他的能力感有所提升，並化解情緒危機。」
培養正向人生觀
馮淑敏提醒，家長在處理孩子的情緒前，首先要處理好自己的情緒，保持冷靜，「此外，不少父母問子女問題會像質問、不聽孩子說話，其實需要給孩子空間，耐心引導及鼓勵孩子表達問題、需要和感受，並保持中立、不批判的態度，才可找出問題所在。」
至於預防孩子出現情緒困擾，家長應助孩子建立健康生活方式，維持良好親子關係和溝通，培養正向人生觀，並誘導孩子想出解決問題的方法，不輕言放棄，懂得感恩，毋須與他人比較，認識如何面對挫敗，便能夠快樂成長。