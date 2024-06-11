遊戲治療 助解學童情緒危機

早前中文大學一項學童精神健康調查發現，接近四分一人在過去一年受到最少一種精神疾病因擾，甚至有小部分人出現自殺念頭、計劃自殺或自殺未遂，情況令人關注。養和醫院養和山村義工隊與非牟利機構「開心大本營」合作，希望及早辨識有需要學童，及時介入並提供支援。

研究同時指出，最影響兒童及青少年精神健康的因素包括父母自己的情緒困擾、睡眠欠佳及與學校有關。養和醫院臨床醫療心理學中心副主任馮淑敏博士表示，「可是近半數學童照顧者不願尋求專業協助，有些害怕負面標籤、有些人則低估了問題嚴重性。」

情緒警號

如學童受情緒困擾，家長其實有跡可尋，他們會難集中精神、焦慮不安、易發脾氣、易哭、反應過敏、自信心低落等。馮淑敏指具體情況如下：