無論是健身，還是做其他運動，或者運動所需的訓練，很多人都會注重運動本身，而忽略了運動前後飲食的重要。運動前進食的食物，會影響你的力量、能量水平及整體表現；運動後的食物則決定了你鍛煉了多少肌肉、燃燒了多少脂肪，以及肌肉恢復的速度。如果你有仔細安排食物，會比隨便吃一些東西有更佳的訓練成果。

訓練前飲食

以健身為例，需要舉起大重量，需要碳水化合物提供能量，同時要攝取小量蛋白質，避免肌肉分解及幫助恢復。同時要留意，脂肪或有礙消化，或使你運動時感到不適；高纖食物也一樣，所以運動前應吃易消化食物，並於運動前1至3小時進食最佳。以下是食物例子作參考：

‧香蕉：容易消化，能快速提供能量，並含鉀質防止抽筋。可簡單加希臘乳酪一起吃，就可增添蛋白質攝取。

‧白飯：同樣易消化、碳水化合物豐富，可作為肝醣儲備。配合雞肉等蛋白質食物，就是運動前很好的一餐。

‧燕麥加莓果：這個組合平衡了燕麥消化較慢的問題，反可持久提供能量，而莓果則負責快速提供能量的部分。將它們與希臘乳酪同吃、加奶進食，或者伴雞蛋吃都是不錯選擇。

‧白麵包：易消化，毋須準備，所以配搭肉類的三文治，又或雞蛋多士，都是簡單快捷的運動前食品。