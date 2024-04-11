運動員噩夢「十字韌帶撕裂」！　「人工十字韌帶重建術」提升膝蓋穩定度

20歲男大生「阿學」熱愛籃球，但日前上籃後因落地不慎，猛然聽到「啪」一聲，返家後膝蓋開始腫脹，隔天連下樓梯及走路都寸步難行，就醫後確認是十字韌帶撕裂，他擔心籃球夢一夕破碎，經評估後採用「人工十字韌帶重建術」，不僅提升膝蓋穩定度，也降低復發風險，讓他又能馳騁球場。

前十字韌帶撕裂 治療後膝蓋「穩定度」成關鍵 亞洲大學附屬醫院骨科部醫生蘇皇儒指出，前十字韌帶撕裂是門診常見的運動傷害疾病之一，尤其隨著職業運動聯賽的蓬勃發展，球星受傷的新聞也時有所聞，但有些球員順利回到運動場上重新回到顛峰，有些球員卻再也回不到最佳運動水準，期間的差別就在於「穩定度」。 蘇皇儒指出，韌帶受傷後，單純的縫補或前外側韌帶固定術其實對病情幫助有限，隨著病例增加，發現這類患者術後不僅無法同時改善膝關節前後和旋轉的不穩定，還會因為持續的膝關節不穩定，發生膝關節退化症狀。

「前十字韌帶重建合併前外韌帶固定術」提升穩定度、降低失敗率 蘇皇儒強調，既然縫補或單純加強都行不通，治療方式則朝向採用關節鏡做關節內前十字韌帶重建手術，作法為取一整段新的韌帶，透過關節鏡將新的韌帶種在適當的位置，以取代原本受傷的韌帶，然而新的韌帶選擇，以及調整韌帶適當的位置，或者要做單股或雙股的重建，都是影響手術預後的重要因素。 根據統計，接受前十字韌帶重建手術的病人，在手術完後，仍有一到三成的病人，還是有輕微疼痛以及不穩定的狀況發生；五年內因各種情況需要再次接受重建手術的機率約5%，尤其又以手術前高度旋轉不穩定的病人風險最高。 考量患者「阿學」仍保有籃球夢，經溝通後，決定採用「前十字韌帶重建手術」搭配「傳統前外韌帶固定手術」，能提供膝關節額外的穩定度，減低膝關節大約四成的壓力，減少了脛骨內旋造成對剛重建的前十字韌帶的拉扯，提供了充足的穩定度，也降低手術失敗的機率，