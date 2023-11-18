運動後肌肉痠痛？幾招加速回復

運動中及運動後飲水：多飲水幫助體內液體的流動，加快帶走新陳代謝廢物，亦能將營養帶到所需肌肉。建議運動前 2 小時攝取約 400 至 600 毫升水；運動中每 15 至 20 分鐘飲 150 至 300 毫升水。如訓練超過 90 分鐘，應同時攝取電解質。