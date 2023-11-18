運動後肌肉痠痛？幾招加速回復

無論是玩一項新運動、停止運動一段時間後「復操」，又或健身訓練動作的轉變，過後會容易出現延發性肌肉痠痛(DOMS)，雖則說是Good Pain，但也可能造成困擾。在貴乎「恢復」、盡快投入下一次訓練的今天，又有哪些方法可以加快消除痠痛？
拉筋未必有用
傳統上會叫人多拉筋，包括運動前和運動後。不過近年提倡運動前不宜做靜態拉筋，因為拉長肌肉之後會令力量下降，或減低了爆發力，取而代之是動態伸展，模擬運動所需的動作及關節活動範圍。惟研究指動態伸展對運動後減少DOMS的功效甚小；至於運動後拉筋，與休息相比也不能加快復原。不如試試以下5招，或許更有幫助。
- 運動中及運動後飲水：多飲水幫助體內液體的流動，加快帶走新陳代謝廢物，亦能將營養帶到所需肌肉。建議運動前2小時攝取約400至600毫升水；運動中每15至20分鐘飲150至300毫升水。如訓練超過90分鐘，應同時攝取電解質。
- 運動後使用泡綿滾筒或者按摩槍：使用泡綿滾筒或同類產品，可以放鬆肌筋膜，有助肌肉運動後的體液循環。有研究指泡綿滾筒可以增加關節活動圍，以及減少DOMS。按摩槍則將按摩和震動治療二合一，增加肌肉血液循環。
- 劇烈訓練後半小時內進食：訓練後肌肉需要修復，如及時補充營養，可加速恢復過程。建議運動後30分鐘內，攝取蛋白質和碳水化合物各20至40克。
- 睡眠：恢復之中最重要的事情之一。在快速眼動期，會增加蛋白質合成速度，有助肌肉修復。建議最少要有7小時睡眠。
- 第二天做輕鬆運動。一味休息並非最佳恢復方法，簡單的步行、單車、瑜伽等，稍為增加流進肌肉的血液量，都可以加快復。