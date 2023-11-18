熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-18 11:30:05

運動後肌肉痠痛？幾招加速回復

分享：
肌肉痠痛

無論是玩一項新運動、停止運動一段時間後「復操」，又或健身訓練動作的轉變，過後會容易出現延發性肌肉痠痛(DOMS)，雖則說是Good Pain，但也可能造成困擾。在貴乎「恢復」、盡快投入下一次訓練的今天，又有哪些方法可以加快消除痠痛？

Ad Block

拉筋未必有用

傳統上會叫人多拉筋，包括運動前和運動後。不過近年提倡運動前不宜做靜態拉筋，因為拉長肌肉之後會令力量下降，或減低了爆發力，取而代之是動態伸展，模擬運動所需的動作及關節活動範圍。惟研究指動態伸展對運動後減少DOMS的功效甚小；至於運動後拉筋，與休息相比也不能加快復原。不如試試以下5招，或許更有幫助。

飲水 泡綿滾筒 進食 睡眠 輕鬆運動
  1. 運動中及運動後飲水：多飲水幫助體內液體的流動，加快帶走新陳代謝廢物，亦能將營養帶到所需肌肉。建議運動前2小時攝取約400600毫升水；運動中每1520分鐘飲150300毫升水。如訓練超過90分鐘，應同時攝取電解質。
  2. 運動後使用泡綿滾筒或者按摩槍：使用泡綿滾筒或同類產品，可以放鬆肌筋膜，有助肌肉運動後的體液循環。有研究指泡綿滾筒可以增加關節活動圍，以及減少DOMS。按摩槍則將按摩和震動治療二合一，增加肌肉血液循環。
  3. 劇烈訓練後半小時內進食：訓練後肌肉需要修復，如及時補充營養，可加速恢復過程。建議運動後30分鐘內，攝取蛋白質和碳水化合物各2040克。
  4. 睡眠：恢復之中最重要的事情之一。在快速眼動期，會增加蛋白質合成速度，有助肌肉修復。建議最少要有7小時睡眠。
  5. 第二天做輕鬆運動。一味休息並非最佳恢復方法，簡單的步行、單車、瑜伽等，稍為增加流進肌肉的血液量，都可以加快復。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受