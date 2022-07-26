運動後蒸一蒸 加強改善心肺

運動對健康有益，促進及改善心肺功能，但原來只要簡單加一招，便可提升效果。有研究發現，運動後來一個約15分鐘的桑拿，比單做運動更能改善最大攝氧量、血壓及總膽固醇。
分三組測試
有關研究邀請了48名30至64歲、長時間坐著不動的上班族參與，他們每星期平均運動時間少於30分鐘。研究人員將他們分為3組，一組每星期做3次、每次50分鐘的帶氧運動，完成後享受15分鐘桑拿；另一組則只做運動，第三組是控制組，既不運動也不桑拿浴。
完成8星期測試後，兩個運動組的人在反映心肺功能的最大攝氧量都有顯著改善，而有桑拿的增幅更加明顯，總膽固醇及血壓改善幅度也更大。有關研究已刊於《American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology》。
適合運動能力有限人士
研究人員指出，以往亦有研究發現桑拿對心血管功能有正面影響，只是當時的測試時間較短，並以運動員為對象；而今次以普通人為對象的研究，則進一步確定桑拿與心血管功能的關係，尤其適合一些運動能力有限的人，可採用輕鬆的方式改善心血管功能。不過，桑拿的高溫環境會加速血液循環，本身患有心血管疾病等慢性疾病的人，要考慮身體狀況，避免逗留在高熱環境過久。