運動後蒸一蒸 加強改善心肺

運動對健康有益，促進及改善心肺功能，但原來只要簡單加一招，便可提升效果。有研究發現，運動後來一個約15分鐘的桑拿，比單做運動更能改善最大攝氧量、血壓及總膽固醇。

分三組測試

有關研究邀請了48名30至64歲、長時間坐著不動的上班族參與，他們每星期平均運動時間少於30分鐘。研究人員將他們分為3組，一組每星期做3次、每次50分鐘的帶氧運動，完成後享受15分鐘桑拿；另一組則只做運動，第三組是控制組，既不運動也不桑拿浴。

完成8星期測試後，兩個運動組的人在反映心肺功能的最大攝氧量都有顯著改善，而有桑拿的增幅更加明顯，總膽固醇及血壓改善幅度也更大。有關研究已刊於《American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology》。