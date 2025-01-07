運動摔傷「肩關節嚴重受損」 多管齊下治療助重拾籃球夢

運動傷害往往讓運動員面臨生涯轉折點，一名熱愛籃球的運動員林同學在比賽中因意外摔倒，導致肩關節嚴重受損，不僅影響日常生活，更可能危及運動生涯。

日常這些狀況 都可能導致肩膀受傷 肩關節是由多個骨骼結構組成的複合關節，具有高度活動性，但相對缺乏穩定度。衛生福利部臺北醫院復健科黃尚阡醫生表示，肩部問題不僅常見於運動員的過度使用或外力衝擊，一般人也會隨著年齡增長而增加受傷風險。肩關節由肱骨、肩胛骨、鎖骨及胸椎等多個結構組成，並與肌肉和韌帶相連，這種特殊的結構使其活動度大於穩定度，也讓它容易受傷。

多元治療方式並行 提升治療效果 經過詳細評估後，醫療團隊為林同學制訂完整治療方案，包括止痛注射、增生療法及徒手治療等，有效減輕疼痛並促進組織修復。 黃尚阡醫生補充，增生療法是一種低侵入性的治療方式，不僅具有促進組織生長的優勢，副作用也相對較少，已成為當前治療肩關節損傷的熱門選項。

徒手治療放鬆關節組織 改善活動度 在接受增生療法後，物理治療師劉芳廷為患者進行徒手治療，透過軟組織放鬆及關節鬆動術，逐步改善肩關節活動度。治療初期，患者需要特別注意避免劇烈運動及重負荷活動，以免加重肩部負擔，同時也要避免熱敷以降低發炎風險。治療過程中，患者可能會在24小時內出現輕微不適，但這是正常的生理反應，可透過冰敷來緩解。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】