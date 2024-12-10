運動熱身致頸痛，一周後只能「坐輪椅」！醫揭禍首

一名退休後依然活力十足的李伯伯，平時喜歡到處走動。在一次運動前熱身扭動脖子時忽然感到劇烈疼痛，隨後不適感延伸到肩膀。家人帶他輾轉求醫，試了多種止痛藥，但情況不見好轉。一周後，他的雙腿已完全無力，只能坐著輪椅來到醫院門診就醫。
「頸椎椎間盤突出」壓迫脊髓神經 缺血變色下肢無力
柳營奇美醫院神經外科醫生呂忠哲經詳細評估，判斷是頸椎脊髓神經病變導致下肢無力的症狀，隨即安排住院檢查，在磁力共振掃描檢查顯示，頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經，已被壓到只剩一條極細的通道，神經因缺血已變色，情況十分危急，因此立即安排手術，清除壓迫神經的椎間盤，並針對頸椎滑脫進行融合固定。
由於神經壓迫嚴重，手術過程充滿挑戰，但最終經醫療團隊努力成功完成該項手術。當李伯伯手術醒來後，他的雙腳神經功能正常，也讓團隊鬆了一口氣。手術後，李伯伯積極配合復康治療，還規劃自己的課表，從助行器開始慢慢練習行走，僅一個月後時間，他已經不需要助行器，恢復到輕快的步伐，讓家人欣喜萬分。
頸椎手術方式多 應與醫生討論適合方式
頸椎手術方式多樣，目前主流方式包括人工椎間盤置換術和頸椎融合固定術。兩者主要差異在於人工椎間盤置換術保留頸椎活動性、復原較快，但不適合骨質疏鬆或脊椎滑脫的患者；頸椎融合固定術則適用於結構不穩定的情況，但術後活動角度較差。因此醫生會根據病情與病人討論，並選擇適合的治療方式，有效改善症狀並提升生活質素。
頸部伸展運動有助放鬆肌肉 降低發生頸椎病變機會
健康的頸椎，是行動自由的關鍵，平時可如何預防頸椎病變呢？呂忠哲表示，首先，保持良好的姿勢相當重要，應盡量避免長時間低頭，坐姿保持背部挺直，肩膀放鬆。也要避免長時間保持相同姿勢，由於長時間維持同一姿勢會加重頸部壓力，每隔一段時間，起身走動或進行頸部伸展運動，有助於放鬆緊繃的肌肉，預防疲勞和退化。其次，要保持正確的睡眠姿勢，選擇合適的枕頭，枕頭的高度應該使你的脖部保持自然的曲線，另外需避免長時間趴睡。最後，可藉由適當的運動來強化肩頸肌肉，以加強頸部支撐，就能有效降低發生頸椎病變的機會。
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