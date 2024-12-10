運動熱身致頸痛，一周後只能「坐輪椅」！醫揭禍首

一名退休後依然活力十足的李伯伯，平時喜歡到處走動。在一次運動前熱身扭動脖子時忽然感到劇烈疼痛，隨後不適感延伸到肩膀。家人帶他輾轉求醫，試了多種止痛藥，但情況不見好轉。一周後，他的雙腿已完全無力，只能坐著輪椅來到醫院門診就醫。

「頸椎椎間盤突出」壓迫脊髓神經 缺血變色下肢無力

柳營奇美醫院神經外科醫生呂忠哲經詳細評估，判斷是頸椎脊髓神經病變導致下肢無力的症狀，隨即安排住院檢查，在磁力共振掃描檢查顯示，頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經，已被壓到只剩一條極細的通道，神經因缺血已變色，情況十分危急，因此立即安排手術，清除壓迫神經的椎間盤，並針對頸椎滑脫進行融合固定。

由於神經壓迫嚴重，手術過程充滿挑戰，但最終經醫療團隊努力成功完成該項手術。當李伯伯手術醒來後，他的雙腳神經功能正常，也讓團隊鬆了一口氣。手術後，李伯伯積極配合復康治療，還規劃自己的課表，從助行器開始慢慢練習行走，僅一個月後時間，他已經不需要助行器，恢復到輕快的步伐，讓家人欣喜萬分。