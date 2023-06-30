運動都要量力而為 研究：頸動脈狹窄患者強做運動易中風

運動固然有益身心，但專家都提醒大家做運動時要量力而為，若計劃進行劇烈運動則更應先諮詢醫生意見，原因是某些身體狀況可能會帶來危險。最新研究便發現，頸動脈狹窄的人，可能會因為運動令人率上升而誘發中風，結果想健康卻可能失去性命！

頸動脈為腦部供血

位於頸部兩側的頸動脈為面部和大腦提供血流，當脂肪、膽固醇和其他顆粒積聚在血內壁時便會形成斑塊令使動脈變窄，嚴重阻塞時可令大腦缺血，但早期並無任何徵狀。

印度理工學院卡拉格普爾分校進行的研究人員，利用專門設計的電腦模型，模擬頸動脈狹窄三個階段的血流，分別是沒有阻塞、輕度 30% 阻塞和中度 50% 阻塞，然後比較運動心率(每分鐘 140 次)和靜止心率(每分鐘67至100 次)的效果。