運動點食最好？營養師教你掌握5時機 安排飲食計劃！

為了健康，運動是相當重要的一環，有些民眾熱愛運動，在閒暇之餘還會參與運動賽事，若是能搭配營養補充，不僅能提升健康，也可讓運動表現更加亮眼，不過甚麼時候才是最好的飲食時機呢？

運動前、中、後，吃對食物能促進運動表現，還能幫助維持體態。不過，營養師吳皓宇指出，運動飲食時機須根據當日運動的時間、活動量去做調整，可分為「訓練前窗口」、「訓練中窗口」、「訓練後窗口」、「高活動無訓練時期」、「低活動時期」，五個時機來說明。

訓練前中後窗口是甚麼？怎麼吃才對？

「訓練前窗口」指的是訓練前(比賽前)的半小時到四小時的時間。營養師吳皓宇表示，這段期間需要攝取較多的碳水化合物，補充肌肉肝糖含量和調控血糖濃度，若是空腹進行激烈運動，較容易產生低血糖、頭暈、運動能量不足等。

營養師吳皓宇建議，這段時間可以攝取1至4g/kg醣類＋0.15至0.25g/kg蛋白質(依個人消化程度)，並且以低纖維、低脂肪的食物為主，避免在運動過程中腸胃不適。

「訓練中窗口」就是指運動、比賽的這段時間，營養師吳皓宇指出，運動中的營養補充是維持運動表現最重要的環節，在比賽中需要補充足夠的液體、碳水化合物及適量胺基酸，以避免中心溫度過高、脫水及熱疾病，並維持運動表現以及減少肌肉的損傷，民眾可以根據運動的持續時間，來決定補充的策略。

在運動或比賽之中，身體會消耗大量的肝醣，因此在運動後(賽後)，也就是「訓練後窗口」需要攝取夠的食物及水，補充運動或賽中所流失的水分與肝醣儲存量，並修補肌肉組織。

營養師吳皓宇提到，在這個時機點身體吃進去的碳水會傾向以肝醣的形式儲存，轉化成脂肪的能量則比較少，因此若是想以減脂為目標，在這個時機點可以安排攝取較高比例的碳水化合物。