運動｜呢啲運動可能傷膝？醫生教你掌握安全運動原則

隨著近年運動風氣的盛行，參與體育活動的人也愈來愈多，但有許多人因為錯誤的觀念或是沒有專家指導，運動傷害也隨之產生。

留意跪、蹲、跑

長春藤預防醫學健康管理陳炯瑜醫生說明，運動是增加肌力的好方式，不過如果沒有選擇合適的運動、沒有做好事前熱身、姿勢錯誤，不只容易引發運動傷害，也可能造成膝蓋的負擔。在運動中，以「跪、蹲、跑」這三個動作對於膝蓋負擔較大，跪和蹲的動作會導致膝蓋過度彎曲，進而導致軟骨磨損，而跑步時膝蓋需要承受4倍體重的重量，如果本身有舊傷或是跑步姿勢錯誤，也可能造成膝蓋的負擔。此外，像是籃球和排球運動，因為有跳躍、快速衝刺的動作，膝蓋受傷的風險也較高，嚴重時更可能導致半月板撕裂、前十字韌帶斷裂等。