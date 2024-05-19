熱門搜尋:
JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 端午節2024 朗賢峯 劉俊謙 機票優惠 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-05-19 11:30:12

運動｜大型分析：帶氧運動能減早死心衰風險近兩成

分享：
跑步

人人都想活得更健康，而適量的運動可以對身體帶來很多好處，只是我們常常以忙碌及懶惰等藉口而放棄活動身體。最新研究就為鼓勵大家多做運動提供更多證據，原因是分析證實經常進行帶氧運動，可以將提早死亡的風險降低11%至17%，並可以將心臟衰竭的風險大大減低18%。

Ad Block

訓練心肺適能

該項由南澳洲大學進行的研究，系統性分析199個相關研究的數據，共涵蓋逾2千萬人的運動習慣、全因死亡及心血管健康等資料。研究團隊利用運動相當代謝量(MET)計算帶氣運動的能量消耗。

結果顯示，只要心肺適能(CRF)每提升1個MET(每分鐘每公斤體重消耗3.5毫升氧氣)，便可將早死及心衰風險降低近兩成，若能有更高運動量則可帶來更多幫助。有關研究已刊載於《British Journal of Sports Medicine》。

心肺適能

要提升心肺適能，便要在運動時將心跳率提升至最大心跳率的七至八成。

多方面幫助

研究人員指出，跑步及游泳等帶氧運動對維持心肺功能十分重要，而良好的心肺功能對心血管健康以致整體健康都扮演關鍵角色，原因是適當的運動不但可以強心健肺，提升心肺功能，亦有助控制膽固醇有很大幫助，並且能減低多種疾病的發生，包括部分癌症、認知障礙症、抑鬱症、腎病及二型糖尿病等，因此能夠大大減低提早死亡的機會。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受