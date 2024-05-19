運動｜大型分析：帶氧運動能減早死心衰風險近兩成

人人都想活得更健康，而適量的運動可以對身體帶來很多好處，只是我們常常以忙碌及懶惰等藉口而放棄活動身體。最新研究就為鼓勵大家多做運動提供更多證據，原因是分析證實經常進行帶氧運動，可以將提早死亡的風險降低11%至17%，並可以將心臟衰竭的風險大大減低18%。

訓練心肺適能

該項由南澳洲大學進行的研究，系統性分析199個相關研究的數據，共涵蓋逾2千萬人的運動習慣、全因死亡及心血管健康等資料。研究團隊利用運動相當代謝量(MET)計算帶氣運動的能量消耗。

結果顯示，只要心肺適能(CRF)每提升1個MET(每分鐘每公斤體重消耗3.5毫升氧氣)，便可將早死及心衰風險降低近兩成，若能有更高運動量則可帶來更多幫助。有關研究已刊載於《British Journal of Sports Medicine》。