運動30分鐘VS分段累積 運動、減重效果一樣！如何選擇強度、分段累積？

許多人都知道運動對身體、心理都能帶來好處，但是現代人工作、生活忙碌，常常忙到沒辦法空出一段時間來好好運動。不過，台灣國健署提到，總是忙到沒時間運動，或擔心運動時間不夠的人不必再感到憂心了，有研究顯示其實分段累積運動量的效果與一次做完一樣，養成「規律運動習慣」才是最重要的。

3 次 10 分鐘、 10 次 3 分鐘 運動效果也都相同

研究證據顯示，分段累積運動量與一次做完的效果相同，運動不需每次一定要連續10分鐘以上，可將30分鐘的運動或活動拆成3次，每次10分鐘，甚至拆成10次，每次3分鐘也可以，對於減重、慢性疾病預防或改善，其實都同樣具有效益。

因此，大家可以在生活中找出空檔，利用零碎時間(如：通勤、午休)或是改變生活習慣找出運動的機會(如：上樓時改爬樓梯)，不斷透過「+10分鐘」的累積，達到每日規律運動及身體活動量的目標。