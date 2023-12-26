運用VR降低病人手術焦慮！患者驚呼「手術結束了？我還沒看完電影」

一聽到要進行手術，病人難免都會感到緊張、焦慮。因此，台灣衛生福利部臺北醫院手術室與泌尿科團隊，決定運用虛擬實境VR影片來減輕病人在術前、術中的焦慮緊張。而病人林先生就是其中一位使用者，當泌尿科醫生林威佑告訴他手術已經完成時，林先生還驚呼「手術結束了？我還沒看完電影呢。」
手術室不僅能聽音樂 還可看VR緩解患者緊張情緒
為緩解病人緊張、焦慮的情緒，術前在門診時醫生就會耐心傾聽病人的問題、說明手術過程，並針對病人的擔心提供解決方案。而在手術時也會透過聊天、對話或是播放音樂轉移病人的注意力，以減輕病人的焦慮、緊張。
而現在在手術室裡不只能聽音樂，還可以看VR電影來緩解情緒。衛生福利部臺北醫院泌尿科林威佑醫生表示，以往會透過放音樂、聊天轉移病人對手術疼痛的緊張以及焦慮，不過效果有限，因此與手術室團隊創意發想如何幫助更多手術病人時，想到能運用時下流行的VR影片。
團隊也為此進行專研，了解該如何有層面更廣的運用，並撰寫影片腳本，拍攝運用VR實境緩解手術病人焦慮的創意影片，以「虛擬結紮-運用VR探索舒適世界」為主題，參與「2023『護理的力量Power in Nursing』國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫」創意影片活動。
病友親自分享手術感受 兒童也給予正向回饋
此創意實施後也獲得許多病人正向回饋。林威佑醫生表示，有位6歲兒童因為跌倒導致右眼受傷需進行縫合，除了心愛的玩具、家人陪伴外，也戴上VR觀看喜歡的動畫，讓孩子自然而然地放鬆並配合麻醉順利完成手術，清醒後也沒有對開刀產生陰影，而是勇敢表達自己開刀縫合，還很期待拆掉紗布的時候。
而病友林先生也親自分享自己手術過程的感受，他提到由於家中已育有三名子女且無意再生第四胎，因此考慮結紮，但「結紮」一詞對於一般男性所帶來的心理壓力真的是難以估計。
對於林先生緊張焦慮的情況，醫生除了同意林太太在手術中陪伴，也讓林先生在手術過程中觀看虛擬實境VR影片，希望透過視覺、聽覺的刺激讓林先生擁有沈浸式的體驗，轉移緊張情緒。
林先生表示，手術時自己戴著VR眼鏡觀看影片，太太也在一旁陪伴，在手術過程中醫生會詢問感受，也會說明進度到哪裡，讓他非常安心，沒想到影片都還沒看完，醫生就說手術順利完成了，真的顛覆了原先的想像，讓他對手術完全改觀。
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