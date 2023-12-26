運用VR降低病人手術焦慮！患者驚呼「手術結束了？我還沒看完電影」

一聽到要進行手術，病人難免都會感到緊張、焦慮。因此，台灣衛生福利部臺北醫院手術室與泌尿科團隊，決定運用虛擬實境VR影片來減輕病人在術前、術中的焦慮緊張。而病人林先生就是其中一位使用者，當泌尿科醫生林威佑告訴他手術已經完成時，林先生還驚呼「手術結束了？我還沒看完電影呢。」

手術室不僅能聽音樂 還可看 VR 緩解患者緊張情緒 為緩解病人緊張、焦慮的情緒，術前在門診時醫生就會耐心傾聽病人的問題、說明手術過程，並針對病人的擔心提供解決方案。而在手術時也會透過聊天、對話或是播放音樂轉移病人的注意力，以減輕病人的焦慮、緊張。 而現在在手術室裡不只能聽音樂，還可以看VR電影來緩解情緒。衛生福利部臺北醫院泌尿科林威佑醫生表示，以往會透過放音樂、聊天轉移病人對手術疼痛的緊張以及焦慮，不過效果有限，因此與手術室團隊創意發想如何幫助更多手術病人時，想到能運用時下流行的VR影片。 團隊也為此進行專研，了解該如何有層面更廣的運用，並撰寫影片腳本，拍攝運用VR實境緩解手術病人焦慮的創意影片，以「虛擬結紮-運用VR探索舒適世界」為主題，參與「2023『護理的力量Power in Nursing』國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫」創意影片活動。