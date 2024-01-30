過年享美食 小心腸梗塞

農曆新年是重要的傳統節日，通常會在這段時間家庭團聚、享受美食。然而，過年期間也存在一些健康風險，其中之一就是腸梗塞。腸梗塞是指腸道因某些原因引起阻塞，食物不能通過，然後造成肚漲、肚痛、嘔吐的情況。嚴重的話可引發腸臟破裂、腹膜炎，甚至腸臟缺血壞死等情況，不能忽視。 外科專科醫生張宗揚表示，「腸梗塞成因分為機械性和功能性兩大類。機械性的原因包括腸道內有糞石、異物、腫瘤等，或腸道外的黏連、其他腫瘤壓迫、疝氣；至於功能性的原因包括藥物、腸胃炎或外科手術後引起的腸臟蠕動障礙。」

高纖難消化易梗塞 過年時特別容易出現糞石型小腸梗塞，因為這期間常進食的花菇、年糕等高纖維或較難消化的食物，有可能卡在腸道引起梗塞。張宗揚指出，「長者或曾在肚子做過外科手術人士風險較高：長者腸臟消化功能開始衰退，亦可能因缺牙或無牙，未能充分咬碎食物；曾做過剖腹手術的人則因腸臟或有黏連而令腸道局部收窄，大件的食物便有卡住的風險。」 糞石型須手術治療 一旦出現腸梗塞，徵狀包括嘔吐、肚痛、沒有排便或放屁、肚脹，必須及早求醫。醫生會安排X光或電腦掃描檢查，禁食並給予靜脈吊液，可能需要插入鼻胃管引流腸胃液。張宗揚續指，「糞石型腸梗塞大部分都需要手術治療，外科醫生會剖腹找出梗塞的小腸，在小腸開一個小傷口把卡住的食物拿出，然後縫合傷口便完成。」病人術後住院數天至一星期，待腸胃恢復可以進食便能出院。

預防5重點 為避免腸梗塞，過年期間應留意以下幾點：

1. 注意飲食平衡：避免暴飲暴食，遇上高纖維或難消化的食物不能一下子吃太多，曾有腸梗塞病史人士更要盡量避免。常見的高纖蔬菜有芹菜、竹筍、香菇、海帶、番薯等。葉菜類盡量不要生吃，挑嫩葉煮熟吃，煮軟一點會比較好消化，煮菜時菜梗或老葉，也盡量把它挑掉。愈有嚼勁、愈硬的食物，愈不容易消化，糯米類食物如湯圓、麻糬、年糕等、肉乾、臘肉、魷魚絲等風乾後的肉類，均屬此類。

2. 注意飲食速度：咀嚼食物慢慢吞嚥，避免狼吞虎嚥，可減少腸道負擔。

3. 適度運動：可選擇散步、跳舞或一些輕鬆的運動，促進腸道運動，增加血液循環。

4. 適量飲水：保持足夠的水分攝入，有助腸道順暢，避免便秘等問題。

5. 如果有腸道不適症狀，如腹痛、腹脹、嘔吐等，應及時就醫。