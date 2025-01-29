過年吃藥會病痛一整年？藥劑師破解迷思 籲千萬別停藥

農曆過年期間，許多人會回家團圓或出外旅遊，伴隨著飲食不節制，如果慢性病患者又疏忽服藥，就可能造成歡樂佳節變調，得不償失。台灣健保署呼籲患者適時備藥過好年。
誤信過年吃藥是禁忌 停藥反而嚴重危害健康
部分人認為除夕或大年初一「吃藥」是禁忌，會病痛跨年或倒楣一整年，甚至到了初五後才開始服藥。這些人普遍認為心中的感覺比較重要，不要拘泥於平時的服藥規則；有少數人則是因歡樂氣氛忽略用藥，也有人認為過年是放鬆的時節，不用太計較服藥。
衛福部彰化醫院臨床藥劑師黃聖剛對此表示，高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病或精神疾病患者若中斷用藥，恐怕會對健康造成嚴重威脅，過年後也常見到患者病情加重，在健康優先的前提下，停藥絕非明智之舉。黃聖剛說，對於意圖斷藥者，家人可以用溝通的方式化解迷思，例如解釋「健康是家人最大的福氣，只有按時服藥才能確保平安順遂」。此外，建議將服藥地點安排在隱私的環境進行，避免服藥者的心理壓力。
過年長假前預先備妥用藥 留心用藥時的飲食禁忌
黃聖剛指出，除了不能斷藥，過年前也要備藥妥當，避免因過年期間醫院或藥局休息導致缺藥。最好將藥物分裝到每日服用的藥盒中，方便外出攜帶，尤其是急需用的藥品如哮喘吸入式藥物等，一定要用量足夠並隨身攜帶。慢性病處方資訊也最好隨身攜帶，以便旅遊在外時到當地藥局領取藥物。
黃聖剛說，新年期間的聚餐飲酒也是藥物安全的一大挑戰，譬如說，鎮靜劑與酒精作用，恐增加嗜睡與跌倒風險；降糖藥與酒精作用，可能導致低血糖。其他相關的交互作用問題，都可以和醫生或藥劑師討論。
按時服藥、控制飲食、適度休息 過一個健康的好年
黃聖剛強調，過年是團圓的時刻，希望大家在享受幸福的同時，也要照顧好自己的健康。對於慢性病患者，他提出三點提醒，首先是按時服藥，即使節慶忙碌，也要遵守醫囑；其次是飲食控制，節慶中美食誘惑眾多，最好能合理選擇，注意鹽分、糖分與油脂攝取；第三要適度作息，避免過度疲勞或熬夜，保持良好狀態。
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