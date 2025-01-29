過年吃藥會病痛一整年？藥劑師破解迷思 籲千萬別停藥

高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病或精神疾病患者若中斷用藥，恐怕會對健康造成嚴重威脅，過年後也常見到患者病情加重，在健康優先的前提下，中斷用藥絕非明智之舉。

農曆過年期間，許多人會回家團圓或出外旅遊，伴隨著飲食不節制，如果慢性病患者又疏忽服藥，就可能造成歡樂佳節變調，得不償失。台灣健保署呼籲患者適時備藥過好年。

誤信過年吃藥是禁忌 停藥反而嚴重危害健康

部分人認為除夕或大年初一「吃藥」是禁忌，會病痛跨年或倒楣一整年，甚至到了初五後才開始服藥。這些人普遍認為心中的感覺比較重要，不要拘泥於平時的服藥規則；有少數人則是因歡樂氣氛忽略用藥，也有人認為過年是放鬆的時節，不用太計較服藥。

衛福部彰化醫院臨床藥劑師黃聖剛對此表示，高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病或精神疾病患者若中斷用藥，恐怕會對健康造成嚴重威脅，過年後也常見到患者病情加重，在健康優先的前提下，停藥絕非明智之舉。黃聖剛說，對於意圖斷藥者，家人可以用溝通的方式化解迷思，例如解釋「健康是家人最大的福氣，只有按時服藥才能確保平安順遂」。此外，建議將服藥地點安排在隱私的環境進行，避免服藥者的心理壓力。