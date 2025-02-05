過年大魚大肉後易增磅三高 醫生教7招飲食回復身形

農曆新年假期完結後，可能會因為過年飲食大魚大肉，導致磅數增加，身形「走樣」。有醫生指出，享用完過年後的美食，除了會增肥之外，更可能會增加高血壓、高血脂及高血糖等慢性病的風險。不過，也可以按照7種飲食方法，有助減肥回復健康。

7招飲食減磅瘦身

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，新年後大家享用完各種美食後，可能對健康帶來風險，包括消化不良、體重增加及慢性病風險升高。黃醫生建議，如果想在節後恢復健康，可以依照以下7種飲食：

1. 調整飲食結構：增加攝取纖維，減少攝取脂肪。研究顯示，過量攝取高脂肪和高糖食物會加重腸胃負擔，並導致便秘和腸道菌群失衡

多攝取蔬菜和水果

高纖維蔬菜：芥菜、小棠菜和大白菜。

水果：蘋果、奇異果等。

高纖維蔬菜：芥菜、小棠菜和大白菜。 水果：蘋果、奇異果等。 減少高脂食物

避免肥肉和油炸食品。

優先蒸、煮或燙的烹調方式。

避免肥肉和油炸食品。 優先蒸、煮或燙的烹調方式。 選擇未加工的原型食物

減少加工食品的攝取，避免過多的鹽分和添加劑。

2. 控制分量與進食速度：過年後應學會適量與慢食

八分飽原則：每餐做到八分飽，避免過度飽腹感。

細嚼慢嚥：每口食物至少咀嚼20次，以促進消化，減少腸胃負擔。

3. 增加水分攝取：保持充足的水分攝取有助於減輕便秘和代謝負擔

建議成人每日飲用6至8杯水(每杯約240毫升)。

飯前喝水：增加飽足感，避免過量進食。

避免含糖飲料：改為無糖茶或白開水，減少額外熱量攝取。

4. 恢復規律運動：隨著節日期間運動量的減少，容易導致體重增加與肌肉流失