過年大魚大肉後易增磅三高 醫生教7招飲食回復身形

農曆新年假期完結後，可能會因為過年飲食大魚大肉，導致磅數增加，身形「走樣」。有醫生指出，享用完過年後的美食，除了會增肥之外，更可能會增加高血壓、高血脂及高血糖等慢性病的風險。不過，也可以按照7種飲食方法，有助減肥回復健康。
7招飲食減磅瘦身
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，新年後大家享用完各種美食後，可能對健康帶來風險，包括消化不良、體重增加及慢性病風險升高。黃醫生建議，如果想在節後恢復健康，可以依照以下7種飲食：
1. 調整飲食結構：增加攝取纖維，減少攝取脂肪。研究顯示，過量攝取高脂肪和高糖食物會加重腸胃負擔，並導致便秘和腸道菌群失衡
- 多攝取蔬菜和水果
高纖維蔬菜：芥菜、小棠菜和大白菜。
水果：蘋果、奇異果等。
- 減少高脂食物
避免肥肉和油炸食品。
優先蒸、煮或燙的烹調方式。
- 選擇未加工的原型食物
減少加工食品的攝取，避免過多的鹽分和添加劑。
2. 控制分量與進食速度：過年後應學會適量與慢食
- 八分飽原則：每餐做到八分飽，避免過度飽腹感。
- 細嚼慢嚥：每口食物至少咀嚼20次，以促進消化，減少腸胃負擔。
3. 增加水分攝取：保持充足的水分攝取有助於減輕便秘和代謝負擔
- 建議成人每日飲用6至8杯水(每杯約240毫升)。
- 飯前喝水：增加飽足感，避免過量進食。
- 避免含糖飲料：改為無糖茶或白開水，減少額外熱量攝取。
4. 恢復規律運動：隨著節日期間運動量的減少，容易導致體重增加與肌肉流失
- 有氧運動：如快走、慢跑，幫助燃燒多餘熱量。
- 力量訓練：如深蹲、掌上壓，增強肌肉力量。
- 飯後散步：促進腸胃蠕動，減少脹氣和消化不良。
5. 調整作息與壓力管理：過年期間的熬夜可能會影響新陳代謝與免疫力
- 早睡早起：每天提早20分鐘入睡，逐步恢復正常作息。
- 緩解壓力：透過冥想、深呼吸或聽音樂來放鬆心情。
6. 適度補充益生菌：腸道健康是整體健康的基石
- 多攝取含益生菌的食物以促進腸道菌群的平衡：乳酪、泡菜。
7. 採用輕斷食法則：輕斷食(Intermittent Fasting)是一種有效的減輕腸胃負擔的方式
- 16:8斷食法：每天進食時間限制在8小時內，其餘16小時禁食。
- 減半法則：每餐減少一半的分量，逐步恢復正常飲食。