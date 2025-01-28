過年大魚大肉易便秘消化不良 營養師教6招健康過新年

農曆新年與親友共聚固然重要，盡興之餘也不要忘記保持身體健康。有營養師指出，有6大疾病在新年期間比較容易出現，當中包括便秘和消化不良，並教大家在飲食習慣上要如何作出預防。

過年4成人肥1.7公斤？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，在過年期間，許多人可能會享受假期後，出現如肩頸痠痛和小腹囤積等的健康問題。針對肥胖、脹氣、便秘、失眠、肩頸僵硬和慢性病控制不良的問題，他提出以下6大建議： 1.肥胖 根據台灣的國民健康署的統計，約有40%的人在過年後的體重平均增加1.7公斤，主要是因為過年期間高熱量食品的攝取增加。 建議： 控制飲食量：避免暴飲暴食，對於各類美食應以適量為主，選擇淺嘗而非過量攝取。

增加蔬果攝取：每日應確保攝入足夠的蔬菜和水果，維持7至8分飽的狀態。

控制零食攝取：合理控制零食的攝取量。 2. 脹氣 快速進食及過量進食可能導致消化不良及脹氣現象。 建議： 放慢進食速度：用餐時應緩慢進食，建議每餐持續至少20分鐘，並盡量減少說話，以降低空氣攝入。

避免易產氣食品：選擇易消化的食物，減少吃易產氣食物，餐後可進行輕度活動，如散步以助於消化。 3. 便秘 過年期間肉類和零食攝取過多，缺乏膳食纖維和水分，會導致便秘。 建議： 增加纖維攝取：每日應攝入1.5拳頭的蔬菜和2拳頭的水果。

補充水分：保持足夠的水分攝入以促進腸道健康，幫助排便。

4. 失眠 晚睡晚起、作息失調等的不規律的作息會影響睡眠品質。 建議： 逐步調整作息：假期結束前三天，每天提前20分鐘就寢，以逐步恢復正常的睡眠作息。 5. 肩頸僵硬 長時間坐著、追劇或使用手機，容易導致全身痠痛無力。 建議： 定期活動：久坐會造成腰痠背痛，建議每隔一段時間起身活動筋骨。 6. 慢性病控制不良 假期期間如未能按時服藥或暴飲暴食，可能影響慢性病的控制。 建議： 遵循健康飲食原則：記住「三低一高」原則(低油、低糖、低鹽、高纖)，並確保定時服藥。

